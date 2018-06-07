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Автомобилисты нашли решение проблемы дорогого топлива
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Автомобилисты нашли решение проблемы дорогого топлива 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Почти четверть водителей внедорожников готовы установить на свой автомобиль газобаллонное оборудование, чтобы сэкономить на горючем.
Согласно исследованию, проведенному «АвтоСпецЦентром», владельцы машин повышенной проходимости намереваются перевести автомобили на газ из-за повышения цен на топливо. В опросе приняли участие собственники внедорожников с двигателями объемом свыше 3 литров, которые расходуют более 13 литров на 100 километров пути.
22% респондентов заявили, что дооснастят внедорожники газомоторным оборудованием, причем 5% из них сделают это до наступления осени. Именно на сентябрь, напомним, эксперты прогнозируют новую волну подорожания горючего.
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «АвтоСпецЦентра», в период с 2012 по 2017 год объем потребления природного газа в качестве топлива в стране увеличился на 69%, число газозаправочных станций выросло на 87%, а количество автомобилей, перешедших на газ, — на 61%.
Как сообщал «Авторамблер», рост цен на горючее замедлился с наступлением лета в связи с договоренностями правительства и топливных компаний «заморозить» стоимость бензина на уровне 30 мая. Например, в Москве на сегодняшний день литр бензина Аи-92 стоит в среднем 42,59 рубля, Аи-95 — 45,91 рубля, а дизельного топлива — 44,4 рубля.
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