Автомобилисты нашли решение проблемы дорогого топлива

Почти четверть водителей внедорожников готовы установить на свой автомобиль газобаллонное оборудование, чтобы сэкономить на горючем.

Согласно исследованию, проведенному «АвтоСпецЦентром», владельцы машин повышенной проходимости намереваются перевести автомобили на газ из-за повышения цен на топливо. В опросе приняли участие собственники внедорожников с двигателями объемом свыше 3 литров, которые расходуют более 13 литров на 100 километров пути.

22% респондентов заявили, что дооснастят внедорожники газомоторным оборудованием, причем 5% из них сделают это до наступления осени. Именно на сентябрь, напомним, эксперты прогнозируют новую волну подорожания горючего.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «АвтоСпецЦентра», в период с 2012 по 2017 год объем потребления природного газа в качестве топлива в стране увеличился на 69%, число газозаправочных станций выросло на 87%, а количество автомобилей, перешедших на газ, — на 61%.

Как сообщал «Авторамблер», рост цен на горючее замедлился с наступлением лета в связи с договоренностями правительства и топливных компаний «заморозить» стоимость бензина на уровне 30 мая. Например, в Москве на сегодняшний день литр бензина Аи-92 стоит в среднем 42,59 рубля, Аи-95 — 45,91 рубля, а дизельного топлива — 44,4 рубля.