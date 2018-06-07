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Появились первые изображения микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter нового поколения
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Появились первые изображения микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter нового поколения 

VanLife 1 час назад
Фото: VanLife
Автомобильный концерн Mercedes-Benz скоро начнёт производство эффективного и высокотехнологичного микроавтобуса Sprinter. Нынешнее поколение микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter было запущено в 2007 году и обновлялось в последний раз в 2013 г. Теперь специалисты немецкой компании собираются заменить его совершенно иной моделью. Новая серия микроавтобусов получит конструктивные особенности нового Sprinter, а также современные системы безопасности и помощи и многие другие преимущества. Автомобиль будет доступен в нескольких модификациях с различными конфигурациями кабины. Внешне он практически ничем не отличается от предшествующего поколения, кроме увеличенной решётки радиатора и более узких фар. Внутри установлена современная информационно-развлекательная система MBUX с сенсорным экраном, который обеспечивает лёгкий доступ ко всем функциям, включая парковочную камеру и 360-градусную систему просмотра. За движение нового микроавтобуса будет отвечать либо 2.1-литровый четырёхцилиндровый двигатель, либо дизель V6 с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Другие подробности о новой модели пока неизвестны.
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