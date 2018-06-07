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Автоэксперты опубликовали ТОП-10 наиболее надежных хэтчбеков
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Автоэксперты опубликовали ТОП-10 наиболее надежных хэтчбеков 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Английские автоэксперты из Warranty Direct составили свой рейтинг хэтчбеков повышенной надежности для авторынка Великобритании. В параметры отбора было заложено общее время пребывания машин такого класса в ремонте и финансовая сторона вопроса.
Лучшим среди хэтчбеков оказался Volkswagen Polo. Эта автомодель провела в ремонте всего 1,46 часа. А средние затраты на ремонт составили 184 фунта (в рублях — около 15000).
Второе место за Ford Fiesta. Автомобилю из Америки понадобилось на ремонт 1,51 часа и чуть больше денег чем у Polo.
Третий в списке — Ford Focus. По словам автоэкспертов, слабой стороной данной автомодели оказалась электрочасть.
Кроме вышеуказанных автомоделей в британский рейтинг хэтчбеков вошли: Vauxhall Corsa, Volkswagen Golf, Mini Cooper, Mercedes Benz A-Class, BMW 1 Series, Vauxhall Astra (Opel Astra) и Audi A3.
За крайнюю в рейтинге автомодель Audi A3 пришлось выложить на ремонтные работы 439 фунтов (в рублях — около 36000).
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