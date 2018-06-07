Автоэксперты опубликовали ТОП-10 наиболее надежных хэтчбеков

Английские автоэксперты из Warranty Direct составили свой рейтинг хэтчбеков повышенной надежности для авторынка Великобритании. В параметры отбора было заложено общее время пребывания машин такого класса в ремонте и финансовая сторона вопроса.

Лучшим среди хэтчбеков оказался Volkswagen Polo . Эта автомодель провела в ремонте всего 1,46 часа. А средние затраты на ремонт составили 184 фунта (в рублях — около 15000).

Второе место за Ford Fiesta . Автомобилю из Америки понадобилось на ремонт 1,51 часа и чуть больше денег чем у Polo.

Третий в списке — Ford Focus . По словам автоэкспертов, слабой стороной данной автомодели оказалась электрочасть.

За крайнюю в рейтинге автомодель Audi A3 пришлось выложить на ремонтные работы 439 фунтов (в рублях — около 36000).