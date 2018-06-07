Alfa Romeo представляет уникальный Mole Costruzione Artigianale 001 

Итальянский производитель показал роскошную модель Alfa Romeo Mole Costruzione Artigianale 001, выпущенную в едином экземпляре.
Судя по фотографиям, Mole Costruzione Artigianale 001 выглядит намного шире, чем обычный Alfa Romeo 4C. Автомобиль получает современную отделку экстерьера и обновленный интерьер, который предлагает панель приборов, окутанную в кожу, новые элементы управления и переделанные вентиляционные отверстия. Главная особенность — наличие уникальной линии сумок от Tramontano, позволяющей еще больше дополнить образ и подчеркнуть, что Италия и сумки — неразделимые вещи. Что касается технического оснащения Mole Costruzione Artigianale 001, официальная информация отсутствует. Но предполагается, что автомобиль может использовать 1,8-литровый четырехцилиндровый агрегат Alfa Romeo 4C, обеспечивающий 237 лошадиных сил и 258 Нм крутящего момента. Этого достаточно, дабы разогнаться 0-100 км/ч за 4,1 секунды и достигнуть максимальной скорости в 257 км/ч.