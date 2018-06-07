Дрифтовые «Жигули» с мотором на 610 л.с. продают за 10 млн рублей. Видео

ВАЗ-2105 известного российского дрифтера Фёдора Воробьёва выставили на торги за 160 тысяч долларов.

Столь высокая цена — а это 10 миллионов рублей по актуальному курсу валют, объясняется глобальной перестройкой и богатой спортивной историей «Жигулей». Автомобиль полностью соответствует регламенту RDS — Российской дрифт-серии. От донора — классической «пятерки» в нем только кузов. Все остальное, вплоть до колесной базы: перестроено, улучшено, сделано заново.

Под капотом, к примеру, расположился трехлитровый двигатель 2JZ-GTE с мощной турбоустановкой Garrett 3576 GTX, выдающий 610 «лошадей» и 800 Нм момента. Работает он в паре с баварской трансмиссией от BMW 320. Подвеска этому «Франкенштейну» досталась сразу от нескольких автомобилей « ВАЗ », «Волга» и « Ниссан ».

Теперь о спортивных достижениях. На этом автомобиле Федор Воробьев по итогам RDS занял шестое место, не считая список мене впечатляющих побед. Не плохо, но потянет ли такой анамнез на 10 млн рублей, учитывая, что донор автомобиля сошел с конвейера еще в далеком 1999 году.