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Daimler показал «убийцу» грузовика Tesla
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Daimler показал «убийцу» грузовика Tesla 

Авторамблер 7 июня 2018
Фото: Авторамблер
Немецкий производитель назвал сроки запуска массового производства электрического грузовика.
Концерн представил в Портленде модель eCascadia, которая пойдет в серию уже в 2021 году. Новинка должна стать прямым конкурентом беспилотному электротягачу Tesla Semi, а создал ее производитель популярных американских тягачей, компания Freightliner, принадлежащая Daimler,
Однако характеристики грузовика скромнее, чем у Semi. Так, запас хода eCascadia на одном заряде батарей составляет 400 километров, тогда как у «Теслы» заявлено от 480 до 800 километров в зависимости от модификации. Также известно, что eCascadia сможет перевозить до 80 тонн грузов, а ее основное предназначение — региональные доставки. В рамках презентации также продемонстрировали среднетоннажный Freightliner eM2 10 с запасом хода в 350 километров. Его планируется продавать транспортным компаниям, занимающимся доставкой продуктов питания.
Кроме того, представители Daimler объявили о создании центра исследований и разработок беспилотного транспорта в США, так что не исключено, что представленные грузовики в будущем получат функцию беспилотного вождения, по аналогии с Tesla Semi.
Как сообщал «Авторамблер», старт производства Tesla Semi запланирован на 2019 год. Ранее Илон Маск заявил, что тягач способен разгоняться с места до 100 км/ч за 20 секунд, что является самым быстрым временем среди грузовиков.
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