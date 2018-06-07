Daimler показал «убийцу» грузовика Tesla

Немецкий производитель назвал сроки запуска массового производства электрического грузовика.

Концерн представил в Портленде модель eCascadia, которая пойдет в серию уже в 2021 году. Новинка должна стать прямым конкурентом беспилотному электротягачу Tesla Semi, а создал ее производитель популярных американских тягачей, компания Freightliner, принадлежащая Daimler

Однако характеристики грузовика скромнее, чем у Semi. Так, запас хода eCascadia на одном заряде батарей составляет 400 километров, тогда как у «Теслы» заявлено от 480 до 800 километров в зависимости от модификации. Также известно, что eCascadia сможет перевозить до 80 тонн грузов, а ее основное предназначение — региональные доставки. В рамках презентации также продемонстрировали среднетоннажный Freightliner eM2 10 с запасом хода в 350 километров. Его планируется продавать транспортным компаниям, занимающимся доставкой продуктов питания.

Кроме того, представители Daimler объявили о создании центра исследований и разработок беспилотного транспорта в США, так что не исключено, что представленные грузовики в будущем получат функцию беспилотного вождения, по аналогии с Tesla Semi.