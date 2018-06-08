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Ночью на ул. Авроры в Самаре загорелся грузовик Freightliner
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Ночью на ул. Авроры в Самаре загорелся грузовик Freightliner
Волга Ньюс
8 июня 2018
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Фото:
CarClub
На месте происшествия горел грузовик Freightliner. Восемь пожарных, используя две спецмашины ликвидировали возгорание в 02:27.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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