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Ночью на ул. Авроры в Самаре загорелся грузовик Freightliner
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Ночью на ул. Авроры в Самаре загорелся грузовик Freightliner 

Волга Ньюс 8 июня 2018
Фото: CarClub
На месте происшествия горел грузовик Freightliner. Восемь пожарных, используя две спецмашины ликвидировали возгорание в 02:27.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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