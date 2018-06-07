Jeep Grand Cherokee SRT преобразился благодаря тюнингу

Благодаря специалистам из немецкого тюнингового ателье GME мощность мотора Jeep Grand Cherokee SRT возросла на 30 процентов.

В США продается сумасшедшая версия среднего внедорожника Jeep Grand Cherokee SRT с индексом Trackhawk, которая пока не доступна на европейском континенте. Однако умельцы из мастерской GME решили восполнить данный пробел.

По их уверению, переработанный SRT ни в чем не уступает оригинальной версии Trackhawk. Так, на машине был модифицирован мотор с использованием оборудования и комплектующих, сертифицированных в Германии.

Это касается новых электрического блока управления, компрессора. Также стоит отдельно отметить эксклюзивную технологию охлаждения двигателя в моторе.

Помимо изменений в двигателе, автомобиль пополнился спортивными пружинами на передние и задние оси. За работу пружин отвечают электронные амортизаторы с функцией регулировки.

В нынешнем исполнении Grand Cherokee обойдется почти в 99 тысяч евро. Однако мастера из GME обещают вскоре удивить вариантами с моторами в 850 и тысячу лошадиных сил.