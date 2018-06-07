Jeep Grand Cherokee SRT увеличили мощность на 30%

Немецкое тюнинг-ателье подготовило пакет тюнинга для «заряженного» американского внедорожника.

Самым мощным представителем семейства Jeep Grand Cherokee выступает версия Trailhawk, но она официально не продается на европейском рынке. В силу чего владельцы внедорожников вынуждены обращаться к услугам тюнеров, чтобы добавить мощности автомобилю. Так можно, например, поступить с версией SRT.

Специалисты ателье German Motors & Engineering (GME) разработали новый комплект наддува совместно с базирующейся в Соединенных Штатах компанией Edelbrock. В сочетании с оптимизированной системой впрыска топлива, новым электронным блоком управления двигателем и средним рабочим давлением наддува 0,5 бар, такой набор увеличивает отдачу V-образной «восьмерки» HEMI объемом 6,4 литра до 620 л.с. и 756 Нм крутящего момента, что приблизительно на 30% больше стоковой отдачи Grand Cherokee SRT — 468 л.с. и 624 Нм.

Новый компрессор с камерой объемом 2,65 литра располагается между рядами цилиндров. Нагнетаемый воздух охлаждается по запатентованной технологии «трехядерного» интеркулера. За вывод выхлопных газов отвечает изготовленная вручную трехдюймовая выпускная система из нержавеющей стали, патрубки которой доступны в различных вариантах отделки, например, карбон или полировка.

Не осталась без внимания и подвеска автомобиля, в GME установили новые спортивные пружины, занизив автомобиль на 15 мм спереди и 30 мм сзади. Напомним, в стандартное оснащение Jeep Grand Cherokee SRT входят электронно-управляемые амортизаторы Bilstein. Завершающим элементом апгрейда шасси стали 22-дюймовые кованные колеса, обутые в резину Continental Sport Contact 6 размерностью 295/35. Доступен также «бюджетный» вариант — 20-дюймовые колеса и заводская резина SRT.

Ценник Jeep Grand Cherokee SRT со всеми апгрейдами от GME составляет 98 900 евро (около 7 220 000 рублей по текущему курсу). В ателье отмечают, что ведется работа нал более мощными пакетами с отдачей 850 — 1000 л.с.

Вероятно, клиенты у ателье GME на такие апгрейды есть, хотя Jeep Grand Cherokee показывает довольно слабые продажи в Европе. Например, в прошлом году там было продано 10 167 автомобилей, тогда как в США объем продаж внедорожника в 2017 году составил 240 696 единиц. Для сравнения, у BMW X5 эти показатели равны 34 641 и 50 815 автомобилей, соответственно.

Кстати, накануне Jeep представил в итальянском Турине обновленный кроссовер Renegade, который в Европе продается существенно лучше.

По материалам: www.kolesa.ru