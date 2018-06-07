В московском каршеринге TimCar появятся новые седаны Nissan Almera

Московский оператор краткосрочной аренды машин TimCar и именитый японский автопроизводитель Nissan стали партнерами.

Автопарк оператора пополнился первыми пятьюдесятью автомоделями Nissan Almera (седан в модификации Comfort). Еще полсотни автомобилей аналогичной модели поступит в кратчайшие сроки.

В TimCar чрезмерно рады новому партнерству. До того, как начались поставки, автоэксперты каршерингового оператора провели несколько тест-драйвов. Обсуждаемую автомодель было выбрано за ее показатели комфортности и довольно емкий грузовой отсек.

После получения намеченных ста автомобилей Almera, в TimCar намерены далее пополнять автопарк.

Причем расширение автопарка будет проводиться не только за счет обсуждаемой автомодели, но и за счет других популярных автоновинок Nissan.

Напомним, TimCar на рынке автомобильной аренды с 2017 года. Тем не менее, имеет уже довольно объемную клиентскую базу.