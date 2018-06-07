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Volvo намерен к 2025 году наполовину электрифицировать свои модели
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Volvo намерен к 2025 году наполовину электрифицировать свои модели 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Сегодня в СМИ появилась официальная информация от автопроизводителя Volvo, который опубликовал свои планы на ближайшие несколько лет.
Согласно этим сведениям, к 2025 году половина моделей шведского производителя получит электрический двигатель.
Амбициозные планы на будущее Volvo намерен осуществлять при содействии концерна Geely, что позволит производителю поднять продажи на 10%.
В целом, план развития производства Volvo включает ежегодный выпуск 1,2 млн автомобилей, половина из которых должна стать электрокарами, а около 400 тысяч авто получат беспилотные системы.
Сделать свои авто доступнее шведский автопроизводитель планирует за счет программы Care by Volvo. Подразумевающей покупку машины с ежемесячными абонентскими выплатами.
Система упрощенного автовладения отлично зарекомендовала себя в ходе тестирования и потому получила право на существование. В дальнейшем Volvo намерен расширить клиентскую базу до 5 млн человек.
Президент компании Хокан Самуэльссон отметил, что постепенно Volvo превратиться из чисто автомобильной фирмы в поставщика услуг потребителям.
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