Volvo намерен к 2025 году наполовину электрифицировать свои модели

Сегодня в СМИ появилась официальная информация от автопроизводителя Volvo , который опубликовал свои планы на ближайшие несколько лет.

Согласно этим сведениям, к 2025 году половина моделей шведского производителя получит электрический двигатель.

Амбициозные планы на будущее Volvo намерен осуществлять при содействии концерна Geely , что позволит производителю поднять продажи на 10%.

В целом, план развития производства Volvo включает ежегодный выпуск 1,2 млн автомобилей, половина из которых должна стать электрокарами, а около 400 тысяч авто получат беспилотные системы.

Сделать свои авто доступнее шведский автопроизводитель планирует за счет программы Care by Volvo. Подразумевающей покупку машины с ежемесячными абонентскими выплатами.

Система упрощенного автовладения отлично зарекомендовала себя в ходе тестирования и потому получила право на существование. В дальнейшем Volvo намерен расширить клиентскую базу до 5 млн человек.