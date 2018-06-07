Универсальность и комфорт. Lexus RX 350L в Лексус-Волгоградский

Лексус -Волгоградский рад представить вам Lexus RX 350L — роскошный кроссовер с увеличенным багажным отделением — великолепное сочетание универсальности кроссовера и комфорта роскошных седанов.

Став самым популярным в своем сегменте, * премиальный кроссовер Lexus RX открывает вам еще больше новых возможностей и дополнительных привилегий. Предмет особой гордости дизайнеров Lexus — удлиненная версия RX 350L, первый автомобиль семейства LEXUS RX с третьим рядом сидений, который позволяет с комфортом разместить до семи человек, и сохранивший при этом всю элегантность и изящество внешнего вида автомобиля.

Насладитесь благородной мощью двигателя V6, которым оснащен Lexus RX 350 — он отличается исключительной плавностью хода и идеально сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Данный силовой агрегат развивает 358 Н·м крутящего момента и 294 л.с. мощности.

До 30 июня успейте приобрести Lexus RX 350L на особо привлекательных условиях. При покупке Lexus RX 350L в обмен на ваш текущий автомобиль по программе Lexus Trade-In вам будет предоставлено дополнительное преимущество в размере 200 000 рублей**.

Обеспечьте себе особое спокойствие и уверенность во время владения вашим Lexus RX 350L благодаря автоматическому подключению к программе Lexus «Помощь на дороге»*** сроком на 3 года при покупке автомобиля.

Звоните сейчас: +7 (495) 777-77-13 и узнайте все подробности предложения.

Лексус-Волгоградский

Официальный дилер Lexus

Москва, Остаповский проезд, д. 4 lexus-volgogradskiy.ru * По данным АВТОСТАТ, Lexus RX второй год подряд (2016, 2017) является лидером продаж в премиум-сегменте https://www.autostat.ru/news/32963/.

** ДО 200 000 рублей по программе LEXUS TRADE-IN Трейд-ин. При условии сдачи автомобиля (а/м) с пробегом по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus RX 300, RX 300 AWD, RX 350 и RX 450h 2018 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 100 000 рублей. При покупке а/м Lexus RX 350L 2017 и 2018 годов выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 200 000 рублей. Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи а/м.

Срок действия акции с 1 по 30 июня 2018 года. Количество а/м ограниченно. Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения, участвующих в акции комплектациях а/м уточняйте в Лексус — XXX, на сайте www.lexus-xxx.ru и по телефону XXX.

*** ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ

Участвующие автомобили (а/м): Lexus RX (а/м, проданные после 1 марта 2018 года). Срок действия программы: 36 месяцев со дня приобретения нового а/м первым клиентом.

Получить более подробную информацию о программе «Помощь на дороге» при покупке Lexus RX вы можете у Уполномоченных Дилеров Лексус и/или Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус и в контакт-центре программы Lexus «Помощь на дороге» по телефону 8 800 333 85 51 (звонок по России бесплатный). С полными правилами программы вы можете ознакомиться на сайте www.lexus.ru.