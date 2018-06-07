Выставка «Агро-2018»: легковые и грузовые премьеры для аграриев

В Киеве проходит крупнейшая агропромышленная выставка во всей Восточной Европе, и на нее съехались ведущие компании отрасли, и автомобильные в том числе.

Subaru, Mazda, Jeep, Ford, К премьерам также можно отнести и бортовой Fiat Doblo , который в Украине ранее не был представлен. Mitsubishi Volkswagen и некоторые другие легковые бренды представили преимущественно кроссоверы, внедорожники и пикапы, которые пользуются особым спросом у агрохолдингов, частных фермеров и компаний, которые обслуживают сельхозтехнику.

Mercedes-Benz презентовал полноприводный седельный тягач Arocs, который специально подготовлен к трудным дорожным условиям и работе в поле. Он оснащен 6-цилиндровым 421-сильным дизельным двигателем и подключаемым полным приводом с блокировкой межколесного и двух межосевых дифференциалов. Возможность заводской установки на машину широких шин низкого давления повышают проходимость грузового авто и позволяют ему двигаться по полю прямо рядом с комбайном, исключая этап перегрузки собранного урожая с тракторного прицепа себе в кузов.

MAN привез на выставку также усиленный седельный тягач — MAN TGX 18.440 с 440-сильным дизелем и 16-ступенчатой механической трансмиссией. Металлические подножки, защита радиатора, решетчатые защиты фар повышают долговечность автомобиля при эксплуатации на плохих полевых дорогах. Блокировка заднего межколесного дифференциала поможет справиться с раскисшими грунтовыми дорогами.

Компания DAF на выставке «Агро-2018» представила два грузовых автомобиля — седельный тягач CF85 с двигателем стандарта «Евро 5» и самосвал CF85.460 с колесной формулой 8x4. Первый интересен тем, что он специально подготовлен на заводе компании для тяжелых украинских условий эксплуатации. В первую очередь, речь идет о защите радиатора от повреждений на плохих дорогах, также была усилена 7-мм швеллером рама машины. Железный передний бампер, высоко поднятый вентилятор системы охлаждения (меньше захватывающий дорожной пыли) и другие доработки помогают повысить живучесть и надежность грузовика на дорогах низкого качества. Седельный тягач оснащен 13-литровым мотором мощностью 460 л. с. и 12-ступенчатой автоматической трансмиссией. В кабине расположилось одно спальное место. Кондиционер, круиз-контроль и другие опции повышают работоспособность водителя.

Вторая премьера — четерехосный самосвал, который стал победителем Truck of the Year 2018. Он отлично подойдет на роль транспортировщика зерна, или других сыпучих составов до бункеров, элеваторов, или севалок.