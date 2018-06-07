Ещё
Выставка «Агро-2018»: легковые и грузовые премьеры для аграриев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выставка «Агро-2018»: легковые и грузовые премьеры для аграриев 

Auto.Today 55 минут назад
Фото: Auto.Today
В Киеве проходит крупнейшая агропромышленная выставка во всей Восточной Европе, и на нее съехались ведущие компании отрасли, и автомобильные в том числе.
Самую обширную линейку представило украинское представительство концерна PSА. В экспозиции можно найти и флагманский кроссовер Peugeot 5008, и городской Citroen C3 Aircross. Коммерческая линейка была представлена комфортабельным минивеном Peugeot Traveller VIP, бортовым Peugeot Boxer с двойной кабиной. По мнению нашей редакции, самым интересным все же стал легкий коммерческий автомобиль от «Пежо» — Partner с системой полного привода от Dangel. В ближайшее время мы обязательно ближе познакомимся с новинкой.
К премьерам также можно отнести и бортовой Fiat Doblo, который в Украине ранее не был представлен. Mitsubishi, Subaru, Mazda, Jeep, Ford, Volkswagen и некоторые другие легковые бренды представили преимущественно кроссоверы, внедорожники и пикапы, которые пользуются особым спросом у агрохолдингов, частных фермеров и компаний, которые обслуживают сельхозтехнику.
Mercedes-Benz презентовал полноприводный седельный тягач Arocs, который специально подготовлен к трудным дорожным условиям и работе в поле. Он оснащен 6-цилиндровым 421-сильным дизельным двигателем и подключаемым полным приводом с блокировкой межколесного и двух межосевых дифференциалов. Возможность заводской установки на машину широких шин низкого давления повышают проходимость грузового авто и позволяют ему двигаться по полю прямо рядом с комбайном, исключая этап перегрузки собранного урожая с тракторного прицепа себе в кузов.
MAN привез на выставку также усиленный седельный тягач — MAN TGX 18.440 с 440-сильным дизелем и 16-ступенчатой механической трансмиссией. Металлические подножки, защита радиатора, решетчатые защиты фар повышают долговечность автомобиля при эксплуатации на плохих полевых дорогах. Блокировка заднего межколесного дифференциала поможет справиться с раскисшими грунтовыми дорогами.
Компания DAF на выставке «Агро-2018» представила два грузовых автомобиля — седельный тягач CF85 с двигателем стандарта «Евро 5» и самосвал CF85.460 с колесной формулой 8x4. Первый интересен тем, что он специально подготовлен на заводе компании для тяжелых украинских условий эксплуатации. В первую очередь, речь идет о защите радиатора от повреждений на плохих дорогах, также была усилена 7-мм швеллером рама машины. Железный передний бампер, высоко поднятый вентилятор системы охлаждения (меньше захватывающий дорожной пыли) и другие доработки помогают повысить живучесть и надежность грузовика на дорогах низкого качества. Седельный тягач оснащен 13-литровым мотором мощностью 460 л. с. и 12-ступенчатой автоматической трансмиссией. В кабине расположилось одно спальное место. Кондиционер, круиз-контроль и другие опции повышают работоспособность водителя.
Вторая премьера — четерехосный самосвал, который стал победителем Truck of the Year 2018. Он отлично подойдет на роль транспортировщика зерна, или других сыпучих составов до бункеров, элеваторов, или севалок.
Auto.Today: последние новости
General Motors запускает отзывную кампанию GMC Terrain Alfa Romeo представляет уникальный Mole Costruzione Artigianale 001 Безумный McLaren 570S готов предоставить 721 лошадиных сил
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проблема с бензином решена407
Кого не пустят на Крымский мост
Новый BMW X5: смотрим, изучаем, оцениваем
Раскрыты все подробности Kia Niro EV
Набиуллина похоронила дешевый бензин335
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости Экономика
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение