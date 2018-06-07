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Майский авторынок ФРГ закрылся «минусом»
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Майский авторынок ФРГ закрылся «минусом» 

Car.ru 54 минуты назад
Фото: Car.ru
Согласно имеющимся данным, авторынок Германии в мае просел на 5,8%. По периоду январь-май прослеживается небольшой прирост на 2,6%. Общие продажи в указанном периоде составили 1497723 экземпляра.
По информации от автоэкспертов ФРГ, лидером продаж называют автобренд Volkswagen. Таких машин в Германии было приобретено 63835 экземпляров (+5,8%).
Второй результат у Mercedes-Benz, который снизил свои показатели до 27214 экземпляров (-13,3%).
Автобренд Audi занял третью строку рейтинга. Его продажи составили 26971 автомобиль (-0,4%).
Американский Ford на четвертом месте с продажами 22050 экземпляров (-6,5%). Замкнул немецкую пятерку автобренд BMW, реализовавший в Германии 19027 машин (-15,8%).
Забавный факт, судя из полученных данных, немецкие автолюбители отдают предпочтение в основном отечественным автопроизводителям. Вот бы и нам так — взять всем и пересесть на отечественную "Ладу".
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