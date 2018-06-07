Майский авторынок Германии закрылся «минусом»

Согласно имеющимся данным, авторынок Германии в мае просел на 5,8%. По периоду январь-май прослеживается небольшой прирост на 2,6%. Общие продажи в указанном периоде составили 1497723 экземпляра.

По информации от автоэкспертов ФРГ, лидером продаж называют автобренд Volkswagen. Таких машин в Германии было приобретено 63835 экземпляров (+5,8%).

Второй результат у Mercedes-Benz, который снизил свои показатели до 27214 экземпляров (-13,3%).

Автобренд Audi занял третью строку рейтинга. Его продажи составили 26971 автомобиль (-0,4%).

Американский Ford на четвертом месте с продажами 22050 экземпляров (-6,5%). Замкнул немецкую пятерку автобренд BMW, реализовавший в Германии 19027 машин (-15,8%).

Забавный факт, судя из полученных данных, немецкие автолюбители отдают предпочтение в основном отечественным автопроизводителям. Вот бы и нам так — взять всем и пересесть на отечественную «Ладу».