ТОП-10 мировых автопроизводителей

Подведены итоги продаж новых легковых и легких коммерческих моделей на мировом рынке в апреле.

В период с января по апрель 2018 года объем продаж на мировом рынке составил 30,7 миллиона единиц, на апрель пришлось 7,44 миллиона штук, что на 5,2% больше чем в прошлом году, информирует агентство focus2move. Предполагается, что по итогам 2018 года будет реализовано 98 миллионов автомобилей, а на следующий год прогнозируется 100 миллионов.

Восемь из десяти мировых производителей, которые входят в ТОП-10 в апреле и за четыре месяца 2018 года демонстрируют положительную динамику. Самая напряженная борьба проходит в тройке лидеров. Три группы производителей, располагающиеся на первом-третьем месте представляют 21 бренд и приблизительно треть объема всего мирового рынка.

Место

Производитель

Продажи в январе-апреле 2018 года

Продажи в апреле 2018 года

Разница с 2017 годом

Разница с апрелем 2017 года

3 673 960 896 635 +7,0%

+10,8%

2 Renault-Nissan

3 400 000 771 368 +4,4%

+3,3%

3 220 780 775 838 +1,9%

+3,7%

4 Hyundai-Kia 2 391 794 634 740 +5,6%

+14,2%

2 148 451 558 038 +3,4%

+4,2%

1 932 022 475 786 -6,0%

-2,4%

7 FCA 1 628 523 418 418 +0,8%

+3,1%

1 537 556 373 274 -1,3%

-7,2%

9 PSA 1 505 721 349 131 +3,9%

+10,9%

973 007 257 201 +9,0%

+14,6%

Porsche, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini, Возглавляет рейтинг в этом году и двух предыдущих Volkswagen Group, которая представлена на рынке марками: Volkswagen, Audi Bugatti . В этом году продажи группы выросли на 7% — до 3,63 миллиона единиц. В апреле продажи выросли на 10,8% и составили 896 635 машин.

На втором месте альянс Renault-Nissan с 3,4 миллиона единиц в 2018 году (+4,4%) и 771 638 штук в апреле (+3,3%). Замыкает тройку Toyota Motor которая по итогам четырех месяцев продала 3 220 780 автомобилей (+1,9%), а в апреле — 775 838 штук (+3,7%).

В текущем году снижение продаж демонстрирует Ford Motor — 1 932 022 и 475 786 автомобилей в 2018 году и в апреле, соответственно, что на 6% и 2,4% меньше прошлого года, а также Honda Motor — 1 537 556 (373 274) машин и снижение на 1,3% и 7,2%.

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о росте продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке в мае.

По материалам: www.kolesa.ru