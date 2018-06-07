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ТОП-10 мировых автопроизводителей
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ТОП-10 мировых автопроизводителей 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Подведены итоги продаж новых легковых и легких коммерческих моделей на мировом рынке в апреле.
В период с января по апрель 2018 года объем продаж на мировом рынке составил 30,7 миллиона единиц, на апрель пришлось 7,44 миллиона штук, что на 5,2% больше чем в прошлом году, информирует агентство focus2move. Предполагается, что по итогам 2018 года будет реализовано 98 миллионов автомобилей, а на следующий год прогнозируется 100 миллионов.
Восемь из десяти мировых производителей, которые входят в ТОП-10 в апреле и за четыре месяца 2018 года демонстрируют положительную динамику. Самая напряженная борьба проходит в тройке лидеров. Три группы производителей, располагающиеся на первом-третьем месте представляют 21 бренд и приблизительно треть объема всего мирового рынка.
Место
Производитель
Продажи в январе-апреле 2018 года
Продажи в апреле 2018 года
Разница с 2017 годом
Разница с апрелем 2017 года
Volkswagen Group
3 673 960  896 635  +7,0%
+10,8%
2  Renault-Nissan
3 400 000  771 368  +4,4%
+3,3%
Toyota
3 220 780  775 838  +1,9%
+3,7%
4  Hyundai-Kia  2 391 794  634 740  +5,6%
+14,2%
General Motors
2 148 451  558 038  +3,4%
+4,2%
Ford
1 932 022  475 786  -6,0%
-2,4%
7  FCA  1 628 523  418 418  +0,8%
+3,1%
Honda
1 537 556  373 274  -1,3%
-7,2%
9  PSA  1 505 721  349 131  +3,9%
+10,9%
10  Suzuki
973 007  257 201  +9,0%
+14,6%
Возглавляет рейтинг в этом году и двух предыдущих Volkswagen Group, которая представлена на рынке марками: Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini, Bugatti. В этом году продажи группы выросли на 7% — до 3,63 миллиона единиц. В апреле продажи выросли на 10,8% и составили 896 635 машин.
На втором месте альянс Renault-Nissan с 3,4 миллиона единиц в 2018 году (+4,4%) и 771 638 штук в апреле (+3,3%). Замыкает тройку Toyota Motor которая по итогам четырех месяцев продала 3 220 780 автомобилей (+1,9%), а в апреле — 775 838 штук (+3,7%).
В текущем году снижение продаж демонстрирует Ford Motor — 1 932 022 и 475 786 автомобилей в 2018 году и в апреле, соответственно, что на 6% и 2,4% меньше прошлого года, а также Honda Motor — 1 537 556 (373 274) машин и снижение на 1,3% и 7,2%.
Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о росте продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке в мае.
По материалам: www.kolesa.ru
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