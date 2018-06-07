ТОП-10 мировых автопроизводителей 

Подведены итоги продаж новых легковых и легких коммерческих моделей на мировом рынке в апреле.
В период с января по апрель 2018 года объем продаж на мировом рынке составил 30,7 миллиона единиц, на апрель пришлось 7,44 миллиона штук, что на 5,2% больше чем в прошлом году, информирует агентство focus2move. Предполагается, что по итогам 2018 года будет реализовано 98 миллионов автомобилей, а на следующий год прогнозируется 100 миллионов.
Восемь из десяти мировых производителей, которые входят в ТОП-10 в апреле и за четыре месяца 2018 года демонстрируют положительную динамику. Самая напряженная борьба проходит в тройке лидеров. Три группы производителей, располагающиеся на первом-третьем месте представляют 21 бренд и приблизительно треть объема всего мирового рынка.
Место
Производитель
Продажи в январе-апреле 2018 года
Продажи в апреле 2018 года
Разница с 2017 годом
Разница с апрелем 2017 года
1 Volkswagen Group
3 673 960 896 635 +7,0%
+10,8%
2 Renault-Nissan
3 400 000 771 368 +4,4%
+3,3%
3 Toyota
3 220 780 775 838 +1,9%
+3,7%
4 Hyundai-Kia 2 391 794 634 740 +5,6%
+14,2%
2 148 451 558 038 +3,4%
+4,2%
6 Ford
1 932 022 475 786 -6,0%
-2,4%
7 FCA 1 628 523 418 418 +0,8%
+3,1%
8 Honda
1 537 556 373 274 -1,3%
-7,2%
9 PSA 1 505 721 349 131 +3,9%
+10,9%
10 Suzuki
973 007 257 201 +9,0%
+14,6%
Возглавляет рейтинг в этом году и двух предыдущих Volkswagen Group, которая представлена на рынке марками: Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini, Bugatti. В этом году продажи группы выросли на 7% — до 3,63 миллиона единиц. В апреле продажи выросли на 10,8% и составили 896 635 машин.
На втором месте альянс Renault-Nissan с 3,4 миллиона единиц в 2018 году (+4,4%) и 771 638 штук в апреле (+3,3%). Замыкает тройку Toyota Motor которая по итогам четырех месяцев продала 3 220 780 автомобилей (+1,9%), а в апреле — 775 838 штук (+3,7%).
В текущем году снижение продаж демонстрирует Ford Motor — 1 932 022 и 475 786 автомобилей в 2018 году и в апреле, соответственно, что на 6% и 2,4% меньше прошлого года, а также Honda Motor — 1 537 556 (373 274) машин и снижение на 1,3% и 7,2%.
Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о росте продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке в мае.
По материалам: www.kolesa.ru