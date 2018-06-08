Летом «АвтоВАЗ» представит новые модели автомобилей Не секрет, что «АвтоВАЗ» готовит к дебюту в конце этого лета новые модели. На днях новый глава отечественного автогиганта — Ив Каракатзанис, пришедший на замену Николя Мора, подтвердил, что в скором времени на конвейер поступят новинки, презентация которых состоится в рамках Московского международного автосалона 2018 года.
«Автомобили Lada Vesta и Lada XRay очень успешны. Но настало время для того, чтобы на конвейере появились новинки. На Московском автосалоне в августе мы их покажем!», — заявил Каракатзанис.
Напомним, что на ММАС-2018 заявлена презентация обновленного семейства Lada Granta.