Перепродажи на рынке люксовых авто сократились на два процента 

Исследование «Автостат Инфо», проведенное на рынке подержанных люксовых авто и спорткаров (F+S), показало, что за период января-апреля этот сегмент «просел» на 2,1% к прошлому году. За четыре месяца 2018 года покупатели в России приобрели 931 913 б/у люксовых авто и спорткаров, а годом ранее они купили 951 776 таких машин.
Наибольшей популярностью в этом сегменте пользуется модель Mercedes-Benz S-Класса. За четыре месяца этого года российские покупатели приобрели 4783 б/у автомобиля этой модели, на 11,3% меньше, чем годом ранее (5390 ед.). Второе место в сегменте занимает Toyota Crown — 2339 б/у машин, проданных за четыре месяца 2018 года (-17,3% к результату прошлого года — 2827 ед.). В «тройку» лидеров продаж среди б/у машин сегмента F+S занимает BMW 7-Серии — 2250 ед. В сравнении с результатом 2017 года (2736 авто) перепродажи модели сократились на 17,8%. В топ-5 входят еще и две модели «Ауди»: Audi A8 (1133 ед., -18,3%) и Audi A5 (1050 ед., +1,7%).
Топ-10 моделей на рынке б/у люксовых авто и спорткаров по результатам перепродаж за январь-апрель 2018 года составили:
Lexus LS — 661 ед. (-9,45%),
Toyota Celica — 526 авто (-13,3%),
Audi A7 — 451 ед. (-4%),
Mercedes-Benz CLK-Класса — 381 авто (-11%),
BMW 6-Серии — 338 шт. (-5%).
Напомним, что, по статистике «Автостат Инфо», в России за первые четыре месяца 2018 года было реализовано 1 560 877 подержанных легковушек. Годом ранее объем продаж таких машин составил 1 600 961 ед. Перепродажи снизились, таким образом, на 2,5%.