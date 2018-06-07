Перепродажи на рынке люксовых авто сократились на два процента

Исследование «Автостат Инфо», проведенное на рынке подержанных люксовых авто и спорткаров (F+S), показало, что за период января-апреля этот сегмент «просел» на 2,1% к прошлому году. За четыре месяца 2018 года покупатели в России приобрели 931 913 б/у люксовых авто и спорткаров, а годом ранее они купили 951 776 таких машин.

Топ-10 моделей на рынке б/у люксовых авто и спорткаров по результатам перепродаж за январь-апрель 2018 года составили:

Mercedes-Benz CLK-Класса — 381 авто (-11%),

BMW 6-Серии — 338 шт. (-5%).

Напомним, что, по статистике «Автостат Инфо», в России за первые четыре месяца 2018 года было реализовано 1 560 877 подержанных легковушек. Годом ранее объем продаж таких машин составил 1 600 961 ед. Перепродажи снизились, таким образом, на 2,5%.