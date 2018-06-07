Daimler представил два электрических грузовика

Концерн Daimler представил полностью электрический грузовик под брендом Freightliner, серийное производство которого намечено на 2021 год. Именно так немецкий концерн собирается составить конкуренцию Tesla

Грузовик называется eCascadia и имеет весьма скромный запас хода в 400 км, но более солидную грузоподъемность 36 тонн. В концерне позиционируют его, как вариант для региональных перевозок и портовых перевозок.

Кроме того, был представлен средний Freightliner eM2 106 с запасом хода до 370 км. Он спроектирован для локальных перевозок и доставки еды и напитков.

Концерн заявил, что 30 экземпляров будут переданы клиентам до конца текущего года для полевых испытаний и доводки. Читайте статью на QutoЧитайте также:Volvo нарастит объем электрокаров до 50% к 2025 годуVolkswagen полностью останавливает производство новых автомобилейJeep представил обновленный кроссовер Renegade