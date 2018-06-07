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Daimler представил два электрических грузовика
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Daimler представил два электрических грузовика 

Quto.ru 2 часа назад
Фото: Quto.ru
Концерн Daimler представил полностью электрический грузовик под брендом Freightliner, серийное производство которого намечено на 2021 год. Именно так немецкий концерн собирается составить конкуренцию Tesla.
Грузовик называется eCascadia и имеет весьма скромный запас хода в 400 км, но более солидную грузоподъемность 36 тонн. В концерне позиционируют его, как вариант для региональных перевозок и портовых перевозок.
Кроме того, был представлен средний Freightliner eM2 106 с запасом хода до 370 км. Он спроектирован для локальных перевозок и доставки еды и напитков.
Концерн заявил, что 30 экземпляров будут переданы клиентам до конца текущего года для полевых испытаний и доводки. Читайте статью на QutoЧитайте также:Volvo нарастит объем электрокаров до 50% к 2025 годуVolkswagen полностью останавливает производство новых автомобилейJeep представил обновленный кроссовер Renegade
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