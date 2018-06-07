20 лет спустя: история Audi в России

В этом году Audi отмечает 20-летний юбилей своей деятельности на российском рынке.

Как известно, большое виднее с расстояния. Вот и мы решили вспомнить историю Audi в России и разобраться, в какой момент эта немецкая компания превратилась в один из самых инновационных и модных брендов мира.

Audi A6 . Здесь и далее фото Audi

1998 год Именно этот год разделил историю Audi в нашей стране на «до» и «после» — с открытия небольшого представительства в здании Центра немецкой экономики начались официальные продажи марки в России и уже вскоре все три существовавшие на тот момент дилера предложили своим клиентам новенькие автомобили из Ингольштадта.

1999 год Продажи за прошлый год в России были созвучны году наступившему — 99 автомобилей, но спрос рос на глазах, ведь в рекламе марка не нуждалась: тысячи ввезенных за 90-е в Россию подержанных Audi делом доказали, что автомобили с четырьмя кольцами на эмблеме, даже несмотря на солидный пробег, готовы годами с комфортом перевозить по нашим далеким от совершенства дорогам своих владельцев.

2000 год Сеть Audi начинает свой рост по России: вслед за Москвой, открываются салоны и сервисные центры в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Минеральных Водах, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске. К сегодняшнему дню центры Audi есть в 40 городах России, а флагманский шоу-рум находится в нескольких минутах ходьбы от Кремля: Audi City Moscow на Никольской улице — это настоящий автомобильный бутик в сердце столицы, где стоит побывать каждому, кто любит автомобили.

2001 год Отныне все желающие могут не только купить Audi, но и пройти специальный курс вождения этого автомобиля — открывается Школа quattro под управлением Евгения Васина. Сегодня, 17 лет спустя, в школе, которой руководит уже сын Васина, есть отдельные курсы водительского мастерства для таких автомобилей, как Q7, доказывающие, что Audi умеет даже семейные кроссоверы делать азартными и драйверскими.

2002 год Audi получает стразу три приза на конкурсе «Автомобиль года в России», а в рунете начинает работу официальный сайт Audi.ru, через который сегодня можно заказать автомобиль у любого дилера и даже оформить его выдачу в Audi City Moscow у Кремля, превратив получение автомобиля в уникальный праздник.

2003 год О том, какими будут новые Audi, говорят премьеры года, концепт-кары Audi Pikes Peak quattro и Audi Le Mans quattro — будущие Q7 и R8. Уже скоро автомобили с четырьми кольцами появятся в новых для себя классах, причем появятся, чтобы и там стать лидерами. Пока же — по итогам 2003 года — 3111 новых Audi нашли своих владельцев в России и это на 16% больше, чем годом ранее. Самый большой рост у флагмана А8 (продано 523 машины против 161 в 2002 году). Это показательно — все больше покупателей воспринимают автомобили Audi, как часть своего имиджа и предпочитают именно на них приезжать на переговоры и встречи с партнерами.

2004 год 7 января во Владивостоке финиширует грандиозный автопробег Audi TransContinent Challenge, стартовавший 24 декабря 2003 года с самой западной точки Европы мыса Рока. Четыре Audi Allroad прошли все 14 000 километров без поломок и проблем, еще раз доказав, что название этой модели — не просто красивые слова, а реальная готовность машины к «любым дорогам», как и переводится на русский «allroad».

2005 год Мир встречает первое поколение Audi Q7 , автомобиля, который произвел эффект разорвавшейся бомбы — о нем говорят по всему миру, а эксперты вручают ему призы один из другим. В России Q7 продается под громким слоганом «Он пришел, чтобы взять свое» — и эта фраза наиболее точно передает амбиции этого автомобиля. Новая модель, несмотря на то, что ее производство было запущено только в марте, с ходу захватывает лидерство в классе.

2006 год На московском автосалоне представлен Audi TT нового поколения с 2-литровым двигателем мощностью 211 л.с. и разгоном до 100 км/ за 6 секунд. Разогнались и продажи Audi, которые выросли на 64,3%! Марка захватила лидерство в С-класс, D-Класс, Е-класса, а также классах внедорожников и спортивных купе сегмента премиум в России.

2007 год Audi предлагает каждому желающему получить свою часть технических инноваций, обеспечивших марке 5 подряд побед в легендарной гонке «24 часа Ле Мана» — в продажу выходит суперкар с центральным расположением двигателя, получивший имя легенды — Audi R8

2008 год 10 лет в России Audi отмечает очередными рекордами. Показательно, что если в 1998 году общие продажи марки в нашей стране составили 99 штук, то теперь за год одна только модель R8 расходится почти таким же тиражом — продано 97 штук.

2009 год В мире в самом разгаре кризис, но Audi не сбавляет оборотов: компания активно инвестирует в новые разработки, результат которых мы видим сегодня. Технологии автопилота активно тестируются на испытательных полигонах и в лабораториях компании, чтобы предстать на серийных автомобилях в 2017-18 году и позволить нам в реальной жизни пережить опыт, еще недавно казавшийся фантастическим — передвижение по городу на машине в практически полностью автоматическом режиме.

2010 год Audi Group завершила год с рекордно высокими показателями — операционная прибыль в 3,34 миллиарда евро дает возможности еще больше инвестировать в развитие новых технологий для будущих машин, чтобы и в дальнейшем подтверждать, что слоган «Vorsprung durch Technik» («продвижение через технологии» — нем. яз.) — не пустые слова.

2011 год Audi запускает в России программу продаж автомобилей с пробегов:plus. Теперь у официальных дилеров можно купить подержанные Audi, проверенные по 110 критериям с гарантией на 1 год. За 7 лет существования через эту программу прошли десятки тысяч автомобилей, подаривших новым владельцам радость от покупки машины с пробегом, в которой можно быть уверенным на все 100%.

2012 год По итогам конкурса «Автомобиль года в России» Audi признают «Любимой маркой 2012 года». Особенно ценно, что этот титул — не назначен каким-то жюри, а стал результатом голосования самих российских автомобилистов.

2013 год На новехоньком автодроме Moscow Raceway проходит этап легендарного кузовного чемпионата DTM. Команда Audi завоевывает две высших ступени пьедестала. «Золото» у пилота с фамилией Роккенфеллер. «Серебро» — у Экстрема.

2014 год Компания Audi выступает генеральным партнером зимних Игр в Сочи. На автомобилях с четырьмя кольцами на эмблеме ездят чемпионы с пятью кольцами на медалях, причем Олимпийские «кольца» — не только символ соревнований, но и специальная коллекция из 365 белоснежных автомобилей семейства Q в дизайнерском исполнении.

2015 год За последние 5 лет инвестиции Audi Group в разработки составили более 11 млрд евро, при этом около 9,5 млрд — это вложения в разработку новых машин, включая автомобили с гибридным приводом и электромобили. Эффект от этих инвестиций мы будем ощущать еще много лет, когда число автомобилей на электротяге будет неуклонно расти.

Audi Winter Experience

2016 год Сегодня интересно вспомнить, как всего два года назад о сегодняшнем дне говорили, как о будущем. Что ж, сегодня мы в нем уже живем. «Мы значительно обновляем наш модельный ряд и к середине 2018 года намерены представить новые модели в пяти ключевых семействах, — заявлял председатель правления AUDI AG Руперт Штадлер . — Кроме этого, к 2019 году мы планируем пополнить популярное семейство Q двумя новыми моделями — Audi Q8 и Audi Q4, а также намерены представить модели e-tron».

2017 год Audi делает ставку на электрический автоспорт, выставляя для участия в «Формуле-Е» 2 передовых болида, которыми управляют Лукас ди Грасси и Даниэль Абт . В этом году в Россию приехали обновленные A8 и A7 Sportback. В России начинается обновление ключевых моделей марки, каждая из которых становится событием в классе. Среди них и настоящий автомобиль XXI века — Audi A8: автопилот, массаж ступней, тачскрины и аудио-техника премиум-уровня — это автомобиль, какого еще не видела планета Земля и жители, населяющие 1/6 ее суши.

2018 год Добро пожаловать в самую горячее время в истории Audi. Директор по продажам марки Александр Зейтц обещал представлять новые продукты в среднем каждые три недели. Мы уже увидели новый седан A6 седан и новую A7 Sportback, но это только начало. Так что нас ждет новая эпоха Audi и мы уверены: она будет не менее успешной и в мире вообще, и в России в частности. К 2020 году Audi планирует вывести на рынок три электромобиля, с которых начнется очередной шаг компании в будущее.