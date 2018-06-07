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Россияне стали больше покупать авто премиум-класса
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Россияне стали больше покупать авто премиум-класса 

Car.ru 21 минуту назад
Фото: Car.ru
Данные о повышении спроса на премиальные иностранные автомобили выведены на основании аналитического исследования независимых специалистов.
Для сопоставления были взяты данные по маю нынешнего и минувшего года, и вот получилась какая картина. Выяснилось, что всего по России было реализовано 12 733 автомобиля, представляющих сегмент «премиум».
По сравнению с последним весенним месяцем 2017 года рост продаж высококлассных авто увеличился на 9,7%. Более того, их удельный вес в общем количестве проданных машин за май 2018 года составил 9 процентов.
В разрезе конкретных марок лидерство сохранилось за представителями Mercedes-Benz. По итогам прошлого месяца немецкому автогиганту удалось реализовать 3234 представителя разных моделей, что на пять с половиной процентов превосходит результат по маю 2017.
На второй строчке еще один «немец» — BMW. В мае 2018 года было продано 2917 штук, что лучше предыдущего года на 24 пункта.
Замыкают пьедестал машины из семейства Lexus. За исследуемый период их было продано 2080 экземпляров (динамика — + 17,8%).
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