Как выглядит ВАЗ-2105 за 10 000 000 рублей (в нём 610 л.с.) 

Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.
По итогам Российской дрифт-серии Воробьёв завоевал на этом ВАЗ-2105 шестое место. Теперь автомобиль выставлен на продажу: за седан, который покинул конвейер Волжского автозавода почти 20 лет назад (в 1999 году), владелец планирует выручить 10 миллионов рублей. При этом полный список переделок занимает не одну страницу текста! Кстати, продавца устроят не только деньги, но и обмен на другое авто.
Ометим, что 10 миллионов российских рублей — это $162 000 по текущему курсу. За эти деньги любители скорости могут приобрести такие автомобили как Chevrolet Corvette Z06 (9 020 000 рублей), Mercedes-Benz AMG GT (8 630 000) или Porsche 911 GT3 (10 318 000)! За Nissan GT-R сегодня просят и вовсе 6 875 000 рублей. Так что очередь за 610-сильными «Жигулями» вряд ли выстроится…