Как выглядит ВАЗ-2105 за 10 000 000 рублей (в нём 610 л.с.)

Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.

По итогам Российской дрифт-серии Воробьёв завоевал на этом ВАЗ-2105 шестое место. Теперь автомобиль выставлен на продажу: за седан, который покинул конвейер Волжского автозавода почти 20 лет назад (в 1999 году), владелец планирует выручить 10 миллионов рублей. При этом полный список переделок занимает не одну страницу текста! Кстати, продавца устроят не только деньги, но и обмен на другое авто.