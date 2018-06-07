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Hyundai представила прообраз флагманского кроссовера
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Hyundai представила прообраз флагманского кроссовера 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Марка Hyundai представила на региональном автосалоне в Пусане концепт-кар HDC-2 Grandmaster. Он представляет новый дизайнерский язык марки под названием «чувственная спортивность». Скорее всего, концепт послужит проообразом флагманского кроссовера, над которым сейчас работают в компании.
На русский язык название Grandmaster можно перевести как рыцарское звание «Великий магистр», либо как шахматное звание «гроссмейстер». Никакой технической информации о концепте корейцы не распространили. Впрочем, по фотографиям понятно, что это неходовой макет. Концепт-кар выделяется огромными размерами, большой хромированной решеткой радиатора, которая визуально объединена с ходовыми огнями в углах капота, и вертикальной оптикой спереди и сзади.
Впервые корейцы продемонстрировали новый дизайнерский язык на концепт-каре HDC-1 Le Fil Rouge, который дебютировал в минувшем марте на автосалоне в Женеве. Первым серийным воплощением этого стиля стал седан Lafesta для китайского рынка.
По шпионским фотографиям нам известно, что в Hyundai сейчас работают над очень крупным кроссовером с трехрядным салоном, который будет крупнее и престижнее знакомой нам модели Grand Santa Fe. Будущий флагман марки почти готов и скорее всего будет внешне напоминать концепт-кар HDC-2 Grandmaster.
Во всяком случае, некоторые черты концепта можно рассмотреть даже под камуфляжными накладками. Это «двухэтажное» оформление передка с крупными угловатыми фарами по углам бампера и хромированная накладка, спускающаяся с крыши за задними дверями.
Cудя по патентным заявкам, большой кроссовер Hyundai может получить название Palisade. Будет у него и близнец марки Kia — вероятно, под названием Telluride.
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