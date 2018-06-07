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Lexus ES приедет в Россию
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Lexus ES приедет в Россию 

Car.ru 17 минут назад
Фото: Car.ru
Начало продаж премиального седана Lexus ES на российском рынке запланировано на сентябрь этого года.
Первый раз новинка от Lexus была представлена на автосалоне в Пекине в самом конце апреля. Теперь же Toyota готовится представить седан с полным приводом российскому покупателю.
Отличительной особенностью ES является то, что его сделали на базе Toyota Camry. Поэтому данный автомобиль можно смело считать плавным переходом от Toyota к Lexus.
Базовая комплектация Lexus ES будет иметь силовую установку в 2 литра с мощностью в 150 лошадиных сил. Данную систему поддерживает автоматическая коробка передач, рассчитанная на шесть ступеней.
Следующим в линейке будет представитель с двигателем в 2,5 литра и ориентировочной мощностью в 198 «лошадей». Здесь также ожидается коробка-автомат на 6 режимов.
Наконец, самый заряженный вариант будет иметь мотор в 3 с половиной литра. Его мощность составит 249 лошадиных сил.
На рынок РФ Lexus ES представят со многими индексами, включая и исполнение Sport. Упомянутый автомобиль будет иметь спортивные элементы для кузова и колеса в 19 дюймов.
В мире Lexus ES достаточно хорошо продается благодаря своей приемлемой стоимости. Однако о российских ценах пока ничего не известно.
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