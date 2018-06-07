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Кроссоверы Datsun redi-GO с «автоматом» становятся более популярными
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Кроссоверы Datsun redi-GO с «автоматом» становятся более популярными 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Рестайлинговые небольшие паркетники Datsun redi-GO приехали в дилерские центры бренда в начале этого года.
Напомним, что «посвежевший» кросс получил версию с 5-скоростным роботом AMT, позаимствованным у модели Renault Kwid. Сейчас уровень реализованных авто с автоматической трансмиссий поднялся до 25%, и спрос продолжает увеличиваться.
Отметим, автомат сочетается с 1,0-литровым мотором с отдачей 68 л.с. Кроме того, кросс-хэтч доступен с 0,8-литровым силовым агрегатом на 3 цилиндра, который выдает 53 силы и агрегатируется с 5-диапазонной МКПП. Полного привода для автомобиля не предусмотрено.
Минимальная цена Datsun redi-GO, укомплектованного роботизированной трансмиссией, на рынке Индии начинается от 380 600 рупий (352 тыс. руб.). Тогда как начальная версия обновленного кросс-хэтча с 0,8-литровым движком и 5МКПП доступна по 249 000 рупий (230 тыс. руб.).
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