Кроссоверы Datsun redi-GO с «автоматом» становятся более популярными

Рестайлинговые небольшие паркетники Datsun redi-GO приехали в дилерские центры бренда в начале этого года.

Напомним, что «посвежевший» кросс получил версию с 5-скоростным роботом AMT, позаимствованным у модели Renault Kwid. Сейчас уровень реализованных авто с автоматической трансмиссий поднялся до 25%, и спрос продолжает увеличиваться.

Отметим, автомат сочетается с 1,0-литровым мотором с отдачей 68 л.с. Кроме того, кросс-хэтч доступен с 0,8-литровым силовым агрегатом на 3 цилиндра, который выдает 53 силы и агрегатируется с 5-диапазонной МКПП. Полного привода для автомобиля не предусмотрено.

Минимальная цена Datsun redi-GO, укомплектованного роботизированной трансмиссией, на рынке Индии начинается от 380 600 рупий (352 тыс. руб.). Тогда как начальная версия обновленного кросс-хэтча с 0,8-литровым движком и 5МКПП доступна по 249 000 рупий (230 тыс. руб.).