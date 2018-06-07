Subaru Legacy и Subaru Outback представили в Краснодаре

В минувшую субботу 2 июня 2018 года в « Субару Центре Краснодар» состоялась официальная презентация сразу двух новинок 2018 модельного года — кросс-универсала Outback и бизнес-седана Legacy.

Полноприводный универсал Subaru Outback много лет кряду является одним из лидеров продаж марки в России. К тому же, машины в обновленном кузове поступили к дилерам еще в мае. И мы даже успели устроить для этой модели большой тест-драйв.

Напомним, что Outback поставляется к нам с 2,5-литровым 4-цилиндровым «боксером», который агрегирован с вариатором и симметричным полным приводом и выдает 175 «лошадей» на 5800 оборотах. При клиренсе 213 мм имеет максимальную вместимость багажника 1801 литр. Из технических обновлений отметим люк, светодиоды в оптике ближнего света, а также систему EyeSight — две фронтальные видеокамеры, которые делают круиз-контроль ощутимо более умным. Комплектация, оснащенная этой системой, оценивается в 2 789 900 рублей. Базовая — в 2 449 000.

А вот Subaru Legacy — это стопроцентный дебютант. Среднеразмерный седан четыре года был исключен производителем из линейки, поставляемой в Россию. И субботнее мероприятие стало для публики первой возможностью лично взглянуть на эту машину, а также посидеть за рулем — пусть пока что и не покидая стен автосалона.

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Интересуюсь обновленным Legacy давно, но до этого момента приходилось довольствоваться отзывами американских друзей, которые уже вовсю на ней катаются. Отличия от предыдущего кузова колоссальные. Первое, что бросается в глаза — дизайн. Он, с одной стороны, по-субаровски, сдержанный, но в то же время видно нюансы, которые подчеркивают спортивность. Посидел в салоне, заметил, что растет качество и сборки, и материалов. Машина все хорошеет, порода улучшается. Сейчас главный вопрос — как она едет. Убрали ли недостатки подвески, которыми страдало предыдущее поколение. Как мотор поведет себя с новым кузовом, ведь он все-таки стал больше и тяжелее. Посмотрим, надо прокатиться.

Сейчас в Россию поставляется шестое поколение Subaru Legacy, которое производится с 2014-го, а в 2017-м пережило плановый фейслифт. По сравнению с предыдущей генерацией (если оставить за скобками дизайн) облегчены некоторые конструкции мотора и корпуса КПП, поставлен новый масляный насос — все это призвано положительно влиять на стабильность, ресурс и тишину работы. Главная новинка среди опций — система EyeSight, такая же, как у Outback.

Мне уже удалось прокатиться на новом Legacy, и скажу, что машина очень управляемая. Салон очень удобный — много места и спереди, и сзади. Багажник просторный. В плане комфорта я бы поставил ее на первое место в модельном ряду Subaru. Но главным плюсом я бы назвал то, что эту модель по-прежнему собирают в Японии. Сейчас на рынке сложно найти полноприводный автомобиль из этого сегмента, чтобы у него была японская сборка и столь демократичная цена.

Базовая цена на Subaru Legacy составляет 2 069 000 рублей. За эти деньги покупатель получит, среди прочего, 18-дюймовые диски, светодиодные фары, кожаный салон, камеру заднего вида, раздельный климат-контроль, обогрев сидений и рулевого колеса. Вторая комплектация (их всего две) обойдется в 2 219 900 рублей. В нее входят система EyeSight, пакет систем обнаружения опасностей позади автомобиля, медиасистема с навигацией и увеличенным экраном, люк с электроприводом, автоматический дальний свет, зеркало с затемнением.

Обе комплектации оснащаются 2,5-литровым оппозитным мотором (175 л.с., расход — 10,1 л по городу, 6,7 — по трассе), вариатором LINEARTRONIC и постоянным полным приводом.

Артем Зюбин, коммерческий директор «Субару Центра Краснодар»:

Уже до конца июня мы рассчитываем получить тест-драйвовую Subaru Legacy. Думаю, она будет пользоваться не меньшей популярностью, чем тест-драйвовый Outback: за все время сегодняшнего мероприятия эта машина, считайте, не останавливается — одна пробная поездка за другой.

Тем, кто твердо вознамерился приобрести обновленные Subaru Outback или Subaru Legacy, следует принять во внимание, что средний срок доставки нового автомобиля с центрального склада в России составляет 10 дней. Стоимость техобслуживания от модели не зависит. Первое ТО (через три месяца или 5000 пройденных километров) будет стоит порядка 6000 р. Последующие (еще через год либо 15 000 км) — около 12 000 р.