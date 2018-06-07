Зачем суперкару Zenovo «машущий» спойлер?

Датский суперкар Zenvo TSR-S, представленный на Женевском автосалоне нынешней весной, начинает битву с сильнейшими и быстрейшими автомобилями мира и имеет при себе интересное техническое решение — изощренную активную аэродинамическую конструкцию.

Скандинавский автомобиль впечатляет: среднемоторная компоновка, двигатель V8 с двумя механическими нагнетателями, развивающий 1177 л.с., и разгон до сотни за 2,8 с. Но действительно уникальным автомобиль делает «машущее» заднее антикрыло, которое наклоняется в поперечной плоскости и по замыслу позволяет увеличивать скорость прохождения поворота. Активный аэродинамический элемент опускает внешнюю к повороту часть и увеличивает прижимную силу со стороны разгруженного внутреннего к виражу колеса.

Интересно, что по мнению некоторых инженеров, данная система не слишком эффективна и даже может иметь определенный негативный эффект на параметры управляемости. Такой позиции придерживается Маршал Прюэт, который 20 лет был механиком, гоночным инженером и менеджером команд в состязаниях типа «Формулы» (с открытыми колесами) и кузовных первенствах. Он считает, что антикрыло датского монстра создает эффект, подобный тому, когда вы прижимаете заднюю часть скейтборда, то есть, разгружает передок. Правда, в случае с автомобилем все несколько сложнее: Маршал указывает на то, что увеличение прижимной силы на внутреннем колесе действует как рычаг на загруженное переднее, от которого зависит управляемость. Скажем, в правом повороте им будет левое колесо.