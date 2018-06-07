30-летний суперкар без мотора продали вдвое дороже исправного

На аукционе Bonhams, прошедшем в рамках Гринвичского конкурса элегантности, продали итальянский спорткар De Tomaso Pantera 1987 года. Несмотря на отсутствие двигателя и коробки передач, за машину выручили 226 тысяч долларов (около 14 миллионов рублей). При этом аналогичные машины в полностью исправном состоянии можно купить за 80-160 тысяч долларов.

Автомобиль принадлежал Кэрролу Шелби. Легендарный американский гонщик и конструктор, известный по спорткару Shelby Cobra, ушел из жизни в 2012 году. На этом аукционе распродавалась его личная коллекция автомобилей.

Автомобиль уникален не только своим владельцем. В период своего сотрудничества с корпорацией Chrysler Шелби принимал участие в разработке спорткара Dodge Viper . И эта Pantera использовалась в качестве агрегатоносителя при испытаниях двигателя.

В частности, на ней стоял мотор V8 объемом 5,9 литра с двумя турбокомпрессорами, который Шелби предлагал использовать на Вайпере. Как известно, в итоге на серийный Viper было решено установить атмосферный V10 объемом восемь литров мощностью около 400 лошадиных сил. Это придало машине эксклюзивность — других спорткаров с такими моторами на рынке тогда не было.

За свои двести с лишним тысяч долларов покупатель De Tomaso без двигателя получил сертификат, удостоверяющий, что машина действительно принадлежала Кэрролу Шелби. Для сравнения, аналогичная Pantera в полностью рабочем состоянии недавно была продана на аукционе за 183 тысячи долларов (около 11 миллионов рублей).

Среднемоторное купе Pantera выпускалось c 1971 по 1992 год небольшой итальянской фирмой De Tomaso, принадлежавшей бизнесмену Алехандро ДеТомасо. Запоминающаяся внешность купе принадлежала перу дизайнера Тома Чарда. Спорткар оснащался простыми, но мощными моторами Ford V8. А благодаря сотрудничеству Де Томасо с Фордом машины продавались в США через дилерскую сеть «голубого овала». В общей сложноси за двадцать лет было выпущено около 7200 машин.