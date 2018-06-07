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Changan CS35 нового поколения готовится к премьере
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Changan CS35 нового поколения готовится к премьере 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Кроссовер китайской марки, представленный на российском рынке, вскоре сменит поколение.
Напомним, кроссовер Changan CS35 представлен на российском рынке с 2014 года, причем в 2016-м была налажена сборка модели на липецком заводе ЛМЗ, построенном частной компанией Ирито.
Правда, объем продаж в прошлом году составил всего 1 156 единиц, так что, назвать пребывание китайской модели на нашем рынке успешным вряд ли можно. В Поднебесной модель довольно популярна — там ежегодный тираж проданных автомобилей составляет 150 — 170 тысяч единиц, что делает смену поколений оправданной.
У CS35 нового поколения более современный и выдержанный дизайн. Ключевыми особенностями новинки можно назвать прямоугольные колесные арки, установленные на дверях боковые зеркала и крыша с эффектом «парящей». Кроссовер ощутимо подрос: длина теперь составляет 4 335 мм (+165 мм), ширина — 1 825 мм (+15 мм), а высота стала меньше — 1 660 мм (-10 мм). Колесная база удлинилась на 40 мм и равна теперь 2 600 мм. С новыми габаритами CS35 стал соизмерим с Hyundai Creta и Renault Kaptur.
Качественных снимков салона пока нет, но шпионское фото позволяет получить представление о нем. Правда, уже есть информация о двигателе, во всяком случае, основном — 117-сильный атмосферный мотор объемом 1,6 литра. Привод исключительно передний. В списке доступного оборудования появится адаптивный круиз-контроль.
Полноценная премьера Changan CS35 состоится до конца лета текущего года. Старт продаж в Поднебесной намечен на осень. О продажах новинки в нашей стране пока ничего неизвестно.
Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о планах Changan выпустить купеобразный кроссовер. В Сети уже появлялись снимки тестового прототипа.
По материалам: www.kolesa.ru
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