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Компания Changan обещает вскоре показать обновленную модель CS35
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Компания Changan обещает вскоре показать обновленную модель CS35 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Китайский автопроизводитель Changan уже к концу лета обещает презентовать усовершенствованную версию компакт-кросса CS35.
Нужно напомнить, что официально эта модель в России появилась на торговых площадках еще 4 года назад, в 2014 году. А спустя два года китайцы решили, что будет целесообразным наладить выпуск компактных кроссоверов на территории РФ. В итоге для сборки Changan CS35 был выбран автозавод в Липецке.
Примечательно, что на российских просторах данный кроссовер не очень популярен, тогда как на родине в Поднебесной он пользуется вполне активным спросом. Для сравнения: в 2017 году в РФ было продано 1 156 штук CS35. а в Китае — почти 170 тысяч экземпляров.
Вероятно, сложившая ситуация на российском рынке и послужила причиной срочных обновлений в компакт-кроссе.
Производитель обещает, что в процессе усовершенствования SUV получит новый дизайн, прямоугольные колесные арки, иные боковые зеркала и «парящую» крышу.
По слухам, под капотом будет находиться 1,6-литровый «атмосферник» силой в 117 «лошадей» и передний привод.
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