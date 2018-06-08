Компания Changan обещает вскоре показать обновленную модель CS35

Китайский автопроизводитель Changan уже к концу лета обещает презентовать усовершенствованную версию компакт-кросса CS35.

Нужно напомнить, что официально эта модель в России появилась на торговых площадках еще 4 года назад, в 2014 году. А спустя два года китайцы решили, что будет целесообразным наладить выпуск компактных кроссоверов на территории РФ. В итоге для сборки Changan CS35 был выбран автозавод в Липецке.

Примечательно, что на российских просторах данный кроссовер не очень популярен, тогда как на родине в Поднебесной он пользуется вполне активным спросом. Для сравнения: в 2017 году в РФ было продано 1 156 штук CS35. а в Китае — почти 170 тысяч экземпляров.

Вероятно, сложившая ситуация на российском рынке и послужила причиной срочных обновлений в компакт-кроссе.

Производитель обещает, что в процессе усовершенствования SUV получит новый дизайн, прямоугольные колесные арки, иные боковые зеркала и «парящую» крышу.

По слухам, под капотом будет находиться 1,6-литровый «атмосферник» силой в 117 «лошадей» и передний привод.