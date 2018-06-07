Обновленный Mini Clubman универсал поймали шпионы на дорожных тестах

Предсерийный прототип рестайлингового «Клабмана» засняли в немецком Мюнхене.

Этот Clubman имеет шесть, а не пять дверей, а в его салоне, оформленном в стиле ретро, может разместиться до пяти пассажиров.

К сожалению, на шпионских фото Clubman ожидаемо затянут в пленку, но даже в таком видеть можно разглядеть, что задняя дверь его состоит из двух створок, что делает доступ в багажное отделение крайне удобным.

Также мы можем увидеть пересмотренную оптику как впереди, так и в задней части. По силуэтам, проглядывающим сквозь пестрый камуфляж, можно судить и об измененной архитектуре бампера.

А вот от салона не стоит ждать кардинальных перемен. Здесь и так вес было слишком хорошо — качественную дорогую отделку можно разбавить, разве что, новой приборной панелью.

Ожидается, что обновленный универсал Мини получит полноприводный вариант.

«Клабман» в текущей версии продается совсем не плохо, не смотря на то, что считается в своем сегменте одним из самых дорогих предложений. Так, с начала 2018 года в США уже реализовали около 1740 штук, а в Европе — 9240, что для машин с таким ценником является хорошим показателем.