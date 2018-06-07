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Обновленный Mini Clubman универсал поймали шпионы на дорожных тестах
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Обновленный Mini Clubman универсал поймали шпионы на дорожных тестах 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Предсерийный прототип рестайлингового «Клабмана» засняли в немецком Мюнхене.
Этот Clubman имеет шесть, а не пять дверей, а в его салоне, оформленном в стиле ретро, может разместиться до пяти пассажиров.
К сожалению, на шпионских фото Clubman ожидаемо затянут в пленку, но даже в таком видеть можно разглядеть, что задняя дверь его состоит из двух створок, что делает доступ в багажное отделение крайне удобным.
Также мы можем увидеть пересмотренную оптику как впереди, так и в задней части. По силуэтам, проглядывающим сквозь пестрый камуфляж, можно судить и об измененной архитектуре бампера.
А вот от салона не стоит ждать кардинальных перемен. Здесь и так вес было слишком хорошо — качественную дорогую отделку можно разбавить, разве что, новой приборной панелью.
Ожидается, что обновленный универсал Мини получит полноприводный вариант.
«Клабман» в текущей версии продается совсем не плохо, не смотря на то, что считается в своем сегменте одним из самых дорогих предложений. Так, с начала 2018 года в США уже реализовали около 1740 штук, а в Европе — 9240, что для машин с таким ценником является хорошим показателем.
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