Доля «китайцев» в России падает. Lifan X70 бьёт Geely Atlas ценой

Продажи китайских машин в первые пять месяцев 2018 года увеличились, но это не помогло маркам из Поднебесной удержать долю на рынке.

Популярность автомобилей китайских марок в России в 2018 году осталась на уровне прошлого года. Всего за январь-май на нашем рынке было реализовано 13 037 единиц, что на 17,7% больше по сравнению с показателем первых пяти месяцев 2017-го. Однако доля китайских автомобилей в нашей стране осталась практически прежней, даже немного снизилась: 1,88% (в январе-мае 2018-го) против 1,92% (в аналогичный период 2017-го).

Лидером среди брендов по-прежнему остаётся Lifan, его нынешний результат — 5 949 машин — на 2% превышает показатель января-мая прошлого года. На второй строчке, также как и в прошлом году, находится Chery (2 422 реализованных автомобиля, прирост к АППГ — 20%). Изменения начинаются с третьего места: если раньше его занимала марка Geely , то в этом году она потеряла 10% и с результатом 812 единиц оказалась на пятой позиции. Продажи Geely снизились, так как он находится в стадии перестройки бизнеса (также как и Brilliance и Haval).

Теперь, по итогам января-мая 2018-го, тройку лидеров замыкает Haval: реализовано 989 машин. На этот прорыв у суббренда Great Wall ушло два года: Хавэйл нарастил продажи на 44% по сравнению с АППГ и поднялся с четвёртой строки рейтинга марок на третью. Освободившееся место занял бренд Zotye (943 автомобилей, прирост — 161%), который в прошлом году был на шестом месте. Кстати, Зоти добился значительных результатов всего лишь с одной моделью (сейчас в РФ продаётся только T600).

Есть изменения и в рейтинге самых продаваемых в РФ китайских автомобилей, который, как и в прошлом году на 50% состоит из моделей одного бренда — Lifan. Первое место в рейтинге по-прежнему занимает Lifan X60 , несмотря на почти 42-процентное сокращение продаж по сравнению с АППГ. Кстати, другие «модели-старожилы», входящие в ТОП-10 — X50 и Solano, — также показали отрицательную динамику.

ТОП-10 самых популярных китайских автомобилей в России в январе-мае 2018 года

Место

Модель

Продажи в январе-мае 2018 года, шт.

Продажи в январе-мае 2017 года, шт.

Разница, %

1 Lifan X60 1 604 2 760 — 41,9 2 Chery Tiggo 3

1 429 649 + 120,2 3 Lifan Myway

1 363 не продавался

—

1 237 1 635 — 24,3 5 Lifan Solano

1 030 1 365 — 24,5 6 Zotye T600

943 357 + 164,1 7 Haval H6 680 498 + 36,5 8 Chery Tiggo 5

637 не продавался

—

501 80 + 526,3 Зато «новички» Лифана весьма активно пробивают себе путь в лидеры рынка: так, Myway сейчас находится на третьей строке (продажи начались в сентябре 2017 года), а стартовавший в апреле 2018-го X70 сразу попал на девятое место. Напомним, несмотря на то, что X70-ый пришёл на замену X60-му, обе модели будут продаваться на нашем рынке как минимум до конца года.

Интересно, что в ТОП-10 не вошёл китайский кроссовер белорусской сборки Geely Atlas. Машины поступили к дилерам в конце февраля 2018-го и пока идут довольно вяло: за три месяца реализовано всего 406 экземпляров. Однако с каждым месяцем продажи растут: от 74 экземпляров в марте, до 149 в апреле и 183 в мае.

По материалам: www.kolesa.ru