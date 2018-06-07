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«Жигули» за 10 млн рублей появились в Сети
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«Жигули» за 10 млн рублей появились в Сети 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
«Жигули» за баснословную цену в 10 миллионов рублей выставили на продажу в Сети. Об этом написал портал «За рулем. Кубань».
Причина высокой цены — богатая спортивная история автомобиля. На нем дрифтер Федор Воробьев занял шестое место по итогам RDS.
Сложно узнать привычную «пятерку» в выставленном на продажу «монстре». Владелец оставил от исходника только кузов, а все остальное переделал и улучшил.
Автомобиль оснащен трехлитровым двигателем 2JZ-GTE с турбоустановкой Garrett 3576 GTX, мощность «Жигулей» — 610 лошадиных сил.
Коллекционеры редких автомобилей готовы заплатить несколько десятков миллионов рублей, чтобы обладать раритетной техникой. На первом в России аукционе по продаже редких авто с молотка ушел лот за 15 миллионов.
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