«Жигули» за 10 млн рублей появились в Сети

«Жигули» за баснословную цену в 10 миллионов рублей выставили на продажу в Сети. Об этом написал портал «За рулем. Кубань».

Причина высокой цены — богатая спортивная история автомобиля. На нем дрифтер Федор Воробьев занял шестое место по итогам RDS.

Сложно узнать привычную «пятерку» в выставленном на продажу «монстре». Владелец оставил от исходника только кузов, а все остальное переделал и улучшил.

Автомобиль оснащен трехлитровым двигателем 2JZ-GTE с турбоустановкой Garrett 3576 GTX, мощность «Жигулей» — 610 лошадиных сил.

Коллекционеры редких автомобилей готовы заплатить несколько десятков миллионов рублей, чтобы обладать раритетной техникой. На первом в России аукционе по продаже редких авто с молотка ушел лот за 15 миллионов.