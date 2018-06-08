Вазовскую «пятерку» продают за 10 млн рублей

Автомобиль построен для выступлений в гонках Российской дрифт-серии и по сравнению с заводским ВАЗ-2105 практически полностью переделан. Утверждается, что принадлежит спорткар известному гонщику Федору Воробьеву , который, выступая на болиде под названием «Жигацарь», собрал немало призов. По некоторым данным, работа над проектом велась более 10 лет, а на продажу «Жигацарь» выставлен после финального ребилда.

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610-сильная силовая установка болида состоит из трехлитрового мотора Toyota 2JZ-GTE VVTI с альтернативной начинкой и турбиной Garrett, а также коробки передач BMW 320 ZF. Подвеска спорткара собрана на компонентах Clubturbo, Monroe, Ford Nissan , в салоне сохранились лишь органы управления, гоночные «ковши» Sparco и каркас безопасности, а кузовные детали заменены на пластиковые и карбоновые.

Кроме того, все стекла автомобиля, за исключением лобового, заменены на поликарбонатные. Отличается спорткар еще и развитым обвесом, включая расширители колесных арок: колея ВАЗ-2105 выросла по сравнению со стандартной примерно на 30 см.

За время своей боевой биографии «Жигацарь» пережил не одну «пересадку сердца». Начиналась боевая карьера «пятерки» с переработанного родного двигателя, затем под капотом болида поселился двухлитровый турбомотор от Nissan, а легендарная рядная «шестерка» от Toyota, которая с завода устанавливалась в том числе и на купе Supra, была имплантирована в болид около трех лет назад.

По какой причине Федор Воробьев решил расстаться со своим болидом, не уточняется.