Вазовскую «пятерку» продают за 10 млн рублей 

Автомобиль построен для выступлений в гонках Российской дрифт-серии и по сравнению с заводским ВАЗ-2105 практически полностью переделан. Утверждается, что принадлежит спорткар известному гонщику Федору Воробьеву, который, выступая на болиде под названием «Жигацарь», собрал немало призов. По некоторым данным, работа над проектом велась более 10 лет, а на продажу «Жигацарь» выставлен после финального ребилда.
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610-сильная силовая установка болида состоит из трехлитрового мотора Toyota 2JZ-GTE VVTI с альтернативной начинкой и турбиной Garrett, а также коробки передач BMW 320 ZF. Подвеска спорткара собрана на компонентах Clubturbo, Monroe, Ford и Nissan, в салоне сохранились лишь органы управления, гоночные «ковши» Sparco и каркас безопасности, а кузовные детали заменены на пластиковые и карбоновые.
Кроме того, все стекла автомобиля, за исключением лобового, заменены на поликарбонатные. Отличается спорткар еще и развитым обвесом, включая расширители колесных арок: колея ВАЗ-2105 выросла по сравнению со стандартной примерно на 30 см.
За время своей боевой биографии «Жигацарь» пережил не одну «пересадку сердца». Начиналась боевая карьера «пятерки» с переработанного родного двигателя, затем под капотом болида поселился двухлитровый турбомотор от Nissan, а легендарная рядная «шестерка» от Toyota, которая с завода устанавливалась в том числе и на купе Supra, была имплантирована в болид около трех лет назад.
По какой причине Федор Воробьев решил расстаться со своим болидом, не уточняется.