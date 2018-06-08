Lada Vesta Cross: скептически изучаем седан с амбициями кроссовера

Самый очевидный вопрос — зачем? Класс седанов повышенной проходимости потому такой редкий (один Volvo , два Subaru ), что особенного спроса на помесь трехобъемников и кроссоверов не было и нет. Но АВТОВАЗ сдержал-таки обещание и вслед за универсалом Vesta SW Cross выпустил аналогичный седан. Продажи начались, и очереди за ним, как за предыдущими «Вестами», не наблюдается. Но, может, ещё распробуют?

Превращение седана в Cross не испортило внешность

За подробностями я отошлю вас к статье полугодовой давности, где переданы мои восторги и некоторый скепсис насчет универсала Vesta SW Cross. Технически автомобили практически идентичны: одинаковая колесная база, набор моторов, интерьер, даже цвета… Седан на полтора сантиметра короче, но лишь за счет «бахромы».

Рецепт простой: поднимаем подвеску на 2,5 см и добавляем пластиковую окантовку арок и порогов

Седан унаследовал все плюсы и минусы универсала SW Cross, о которых я напомню вкратце. Так, безальтернативные 17-дюймовые колеса вкупе с задранной на 2,5 см подвеской делают автомобиль чувствительным к поперечным трещинам. На плохой дороге он склонен пихаться, зато подвеска спокойно реагирует на выбоины покрупнее. В любом случае я бы предпочел колеса поменьше, а резину — попышнее.

По грунтовым дорогам Vesta Cross едет достаточно уверенно, но комфорт мог бы быть выше

Мотор объемом 1,8 литра, как и в случае с универсалом, впечатления не производит, хотя относительно 1,6-литрового двигателя дает выигрыш в разгоне до 100 км/час в 1,5 секунды. Подводит его вялая тяга на низах, поэтому на совсем разбитой дороге больше травишь сцепление, чем полагаешься на упорство двигателя. Но он фактически основной для Vesta Cross: с двигателем 1,6 литра она предлагается в единственной комплектации, жирной, фиксированной и только с механикой.

Интерьер знаком по другим версиям Vesta

Все Cross имеют климат-контроль в базовой комплектации. Пластик жесткий и пахучий, но сборка аккуратная

На дисплей можно вывести панель управления магнитолой, карту навигации или изображение с камеры заднего вида

Центральный бокс-подлокотник перекрывает ручник

И вот первый плюс седана: он попросту легче и с учетом недокормленности вазовских моторов дает ощутимый, в 0,7 секунды, выигрыш в разгонной динамике (с мотором 1,8 — приличные 10,5 секунды до сотни). На тестовой машине стояла французская механическая трансмиссия: первые метры пути мешала размазанная легкость сцепления, но в остальном коробка вполне годная. Коротенькие передачи обостряют динамику и удобны на плохих дорогах.

17-дюймовые колеса в базе — решение спорное, но в «лаптях» меньшей размерности поднятая Vesta Cross попросту не смотрится

Как и универсал, седан во вседорожном исполнении ощущается на дороге сбалансированным и крепко сбитым на контрасте с прежними попытками АВТОВАЗа сделать псевдокроссовер из того, что было. Kalina Cross, например, отличалась парадоксальным шасси, которое было одновременно и валким, и жестким, и в этом смысле Vesta Cross настроена тоньше, без очевидных компромиссов, кроме упомянутой чувствительности к стыкам, за которую я больше виню размерность колес.

Увеличенный просвет больше заметен на видах сзади

В остальном это всё та же Lada Vesta с хорошей эргономикой, жестковатым пластиком, отзывчивым рулем, средней шумоизоляцией и отличным дизайном, который задранность автомобиля если и портит, то лишь чуть-чуть и в некоторых ракурсах. Ах да, и еще очень просторным вторым рядом сидений.

На втором ряду — простор для коленей, нормальный угол спинки, подогрев сидений

Можно выбрать смелую цветовую гамму

Но всё-таки почему седан? Ведь стоит открыть багажник, как разница с универсалом режет глаз и щекочет печень: вроде бы те же 480 литров, но использовать их гораздо сложнее из-за довольно узкого проема и вдвижных петель.

Багажник объемом 480 литров портит прежде всего не слишком большой проем — проблема всех седанов

Для сравнения багажник универсала: с такого ракурса он выглядит автомобилем другого класса, хотя размеры идентичны

Под полом универсала — органайзер

Версии Cross оснащаются малоразмерными запасными колесами

И нет в багажнике той душевности, которой пленил нас универсал с его многочисленными сеточками, лоточками и кармашками. А возможность сложить сиденья и спать в машине? В грузовых дисциплинах универсал громит седан всухую, и это, подчеркну, при одинаковом литраже. Кто-то, конечно, скажет, мол, зачем мне все эти премудрости, если я не вожу в багажнике ничего крупнее кактуса. Может быть. Но и кактусы бывают разные. А живущий в каждом из нас мещанин или, допустим, горнолыжник растекается в нежной улыбке при виде универсала, хоть снаружи, хоть внутри.

По вспухшей после дождей грунтовке Vesta Cross едет, не охнув. Но полного привода нет Если Lada Vesta в исполнении Cross, то… Авторизируйтесь, чтобы проголосовать Опрос завершен Вы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершению опроса. универсалседан К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования

Впрочем, по меркам седанов проходимость у Vesta Cross в самом деле впечатляющая, хотя и здесь нельзя забывать, что у обычного седана 178 мм под килем, что уже близко к уровню паркетников. Но Cross превосходит планку в 200 мм, что ставит его в один ряд с большинством кроссоверов по геометрической проходимости, хотя и с оговорками.

Например, шикарный бампер Vesta Cross состоит из 15 деталей и в сумме стоит более 20 тысяч рублей без учета работ по его сборке, окраске накладок и цены противотуманных фар. При легких контактах с грунтом в первую очередь страдает серебристая накладка, что не так критично (цена — около 1000 рублей) и центральная часть бампера черного цвета. А это единая деталь, которая стоит более 4 тысяч рублей.

Серебристая накладка закрывает лишь центральную часть бампера

В любом случае это один из самых бесстрашных седанов, на которых мне доводилось ездить. Кроме, разумеется, вазовской «шестерки», но с ней вообще мало что сравнится. Тем более когда сравниваешь задним умом.

Защита двигателя — металлическая

Ход подвески далек от внедорожных идеалов — на снимке заднее правое колесо вывешено

Но всё то же самое можно сказать и про универсал, тем более за счет идентичной колесной базы проходимость у него ничуть не хуже. А значит, вопрос остается: почему именно седан?

Седан для спонтанных выездов на природу — вот что такое Vesta Cross

Седан на 32 тысячи дешевле, легче и чуть шустрее. Вот, пожалуй, и всё. Далее начинается сплошная вкусовщина. Есть люди, которые считают седан единственно возможным типом кузова даже на фоне универсалов. У секты свидетелей седанов есть свои аргументы, например, зимой распахнутая багажная дверь остужает салон, а при аварии тяжести могут влететь в пассажиров. Они думают о женщинах и детях, которым трудно ворочать увесистые ворота универсала.

Хозяйственные люди выбирают седаны за объем багажника, но универсал еще практичнее

И еще они любят седаны за солидность, которую умудряются разглядеть даже в автомобиле среднеценового сегмента. Поэтому, думаю, Vesta Cross выберет человек, которому по каким-то причинам претит ездить на «сарае», тем более с доплатой.

За цвет оранжевый «Марс» нужно доплатить 12 тысяч рублей, но есть и эксклюзивный серый «Карфаген» аж за 18 тысяч

Но вряд ли Vesta Cross ждет шквальный успех, потому что ценовая политика близка к такой, как у универсала SW Cross. Он в начале мая подорожал и теперь стоит от 796 тысяч рублей, поэтому и цена кросс-седана оказалась выше ожидаемой — от 764 тысяч рублей. За эти деньги вы получаете неплохой набор оборудования, включая АБС, ESP, четыре подушки безопасности, аудиосистему, климат-контроль, подогрев сидений, парктроник, круиз-контроль, противотуманные фары, передние и задние электростеклоподъемники, легкосплавные колеса. Двигатель 1,6 литра (106 л. с.) можно поменять на 1,8 литра (122 л. с.), но цена вырастет до 789 тысяч рублей.

Vesta Cross предлагается сразу в богатом оснащении по цене от 764 тысяч рублей

Самая доступная версия с роботизированной коробкой стоит от 814 тысяч рублей, а топовый Cross обойдется в 860 тысяч рублей, не считая доплаты за цвет «Металлик» (12–18 тысяч). Это дешевле сравнимых иномарок, но для АВТОВАЗа — не слабо.

За исключением большого просвета, Cross — это, скорее, имиджевая версия Vesta

И в свете этого возникает другой вопрос: а может, ну его, этот Cross? Даже при прочих равных обычный седан дешевле на 78 тысяч рублей, не говоря о возможности выбрать более скромную комплектацию, например, без этих шикарных колес. И стоит ли такой доплаты пластиковый обвес и лишние 25 мм просвета, которого и так достаточно, я не знаю. Как по мне, если уж Cross — то обязательно универсал.

Продажи автомобиля по всей России стартовали 7 июня 2018 года

Благодарим автоцентр «Сатурн-2» за помощь в подготовке материала.