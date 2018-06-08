GM и Honda вместе поработают над созданием электромобилей

Японская компания Honda и автоконцерн General Motors начнут вместе сотрудничать, чтобы в тандеме создавать комплектующие для электрических автомобилей.

Об этом уже рассказали сами автопроизводители.

GМ и Honda начнут создавать аккумуляторные батареи последнего типа. Пока никакой информации о подробностях соглашения нет, правда, есть достоверная информация, что их сотрудничество уже обговорено на долгие годы.

Аналитики дают прогноз, что новые инженерные решения начнутся применять в производстве машин Chevrolet Buick , Honda, Cadillac , Baojun, GMC, Holden , Wuling и Jiefang.

Пока неизвестно, когда результат совместной работы этих компаний начнёт поступать в производство. Аналитики думают, что это может произойти лишь через два года.

Также неясно, будут ли влиять новые разработки на цену автомобилей.