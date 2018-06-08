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GM и Honda вместе поработают над созданием электромобилей
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GM и Honda вместе поработают над созданием электромобилей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Японская компания Honda и автоконцерн General Motors начнут вместе сотрудничать, чтобы в тандеме создавать комплектующие для электрических автомобилей.
Об этом уже рассказали сами автопроизводители.
GМ и Honda начнут создавать аккумуляторные батареи последнего типа. Пока никакой информации о подробностях соглашения нет, правда, есть достоверная информация, что их сотрудничество уже обговорено на долгие годы.
Аналитики дают прогноз, что новые инженерные решения начнутся применять в производстве машин Chevrolet, Buick, Honda, Cadillac, Baojun, GMC, Holden, Wuling и Jiefang.
Пока неизвестно, когда результат совместной работы этих компаний начнёт поступать в производство. Аналитики думают, что это может произойти лишь через два года.
Также неясно, будут ли влиять новые разработки на цену автомобилей.
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