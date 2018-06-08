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В налоговой службе подчитали, сколько в Омске дорогих иномарок
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В налоговой службе подчитали, сколько в Омске дорогих иномарок 

Омск Здесь 3 часа назад
Фото: Омск Здесь
Одними из самых распространенных марок дорогостоящих авто среди омичей стали Bentley Bentayga, Cadillac Еsсаlаdе, Роrsсне Масаn S, Jaguar XF. По данным Управления федеральной налоговой службы по Омской области, количество дорогостоящих автомобилей, приобретенных омичами в 2017 году, увеличилось.
— Транспортный налог для физических лиц за 2017 год будет начислен за 765 дорогостоящих автомобилей на сумму 18,025 млн руб., — уточнили в налоговой службе.
Это на 19% выше, чем в 2016 году, когда транспортный налог был исчислен по 503 транспортным средствам на сумму 13,976 млн руб. Самыми распространенными марками дорогостоящих автомобилей стали BMW X6, Infiniti QX70, Lаnd Rоvеr Rаngе, AUDI Q7, Bentley Bentayga, Infiniti QХ80, Cadillac Еsсаlаdе К2ХХ, Меrсеdеs-Веnz G500, Роrsсне Масаn S, Volkswagen Touareg, JAGUAR XF и другие.
Автопарк роскошных машин прибавился и у юридических лиц. В 2017 году транспортный налог на авто, стоимостью свыше трех миллионов, будет рассчитан для 374 дорогостоящих транспортных средств, принадлежащих омским компаниям. Для сравнения, в 2016 году таких машин было 305.
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