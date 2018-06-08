Nissan Terra — от пикапа к внедорожнику по стопам Pathfinder

Компания Nissan выпустила новый рамный внедорожник — Nissan Terra. Первое знакомство с моделью состоялось в феврале 2018, но официально ее представили лишь в апреле этого года на автосалоне в Пекине.

Первыми оценить машину смогли китайские автолюбители, и это не случайность. Именно в Поднебесной рамные внедорожники пользуются огромным спросом. А «прародители» Terra — Pathfinder и Navara — служат тому подтверждением. Их реализация в Китае довольно успешна. Китайская версия Терры собирается на местном автозаводе Dongfeng-Nissan и снабжается лишь одним вариантом двигателя — бензиновым атмосферником мощностью 184 л. с.

Изначально производители не планировали комплектовать внедорожник дизельным мотором, но изменили решение для стран Юго-Восточной Азии, где «рамники» и пикапы также на пике популярности. С конца лета на заводе Таиланда (где уже давно выпускают Navara) появится дизельная версия с отдачей 190 л. с. Поставлять ее будут на рынки Камбоджи, Брунея, Индонезии, Мьянмы, Лаоса, Вьетнама и, конечно, Таиланда.

В Россию Nissan Terra пока ехать не собирается. Японская компания не отрицает возможность его появления в нашей стране, но никаких гарантий на то не дает. Это довольно странно, ведь учитывая невысокую стоимость, автомобиль мог бы составить серьезную конкуренцию как Mitsubishi Pajero Sport , так и Toyota Fortuner. Будем надеяться, руководство Nissan изменит решение, и рамный внедорожник станет доступен и российским автолюбителям. Внедорожные корни Старый Nissan Pathfinder — предшественник Terra

После того, как классический Nissan Pathfinder прошлого поколения был снят с конвейера, в ассортименте японской компании не осталось рамных внедорожников. Концерн решил взять курс на производство кроссоверов, но быстро осознал свою ошибку.

Исключив «тяжелую артиллерию», компания лишилась большого сегмента покупателей. Особенно сильно это отразилось в азиатских странах, где, как мы уже упомянули, ортодоксальные рамные внедорожники пользуются огромной популярностью. Нужно было срочно что-то предпринимать и руководство автозавода решило создать новый Nissan Terra на базе пикапа Nissan NP300 Navara.

Подобный опыт у японского концерна уже имелся, ведь Pathfinder тоже когда-то был основан по тому же принципу. В итоге, конструкция Nissan Terra практически идентична прототипу Navara, за исключением формы кузова и некоторых небольших преобразований. Экстерьер

Различие китайской и тайской версии новинки выражено не только в моторах. Выпущенная в Таиланде модель окажется на 3 мм длиннее (4885 мм) и на 15 мм шире (1865 мм) экземпляра из Поднебесной. В остальном их габариты сходятся и составляют: 1835 мм — высота, 2850 мм — длина колесной базы и 225 мм — дорожный просвет.

Стоит сказать, что по размерам Terra заметно превышает ближайших конкурентов. Для примера, габаритная величина Toyota Fortuner составляет: 4795 мм по длине, 1855 мм по ширине и 1835 мм в высоту. Длина колесной базы — 2745 мм. А у Mitsubishi Pajero Sport: 4785 мм, 1815 мм, 1800 мм и 2800 мм соответственно. Для Ниссана это еще один весомый аргумент в битве за покупателя.

А вот «внешность» новинки выглядит простовато. Нельзя сказать, что экстерьер Терры беден, тут есть все атрибуты «порядочного» современного автомобиля, но по сравнению с теми же конкурентами, смотрится он обычно и бесхитростно.

Спереди Ниссан наделен высоким капотом вогнутой внутрь формы. Посередине — широкая и строгая прямолинейная фальшрадиаторная решетка крупнозернистой фактуры с эмблемой «Nissan» в центре. Примыкая к ней, по бокам расходятся «нахмуренные» фары со светодиодами и зигзагообразными «волнами» снизу. Массивный бампер с широким воздуховодом «поддерживает» всю конструкцию и придает машине основательный вид.

Сбоку внедорожник до центральных стоек полностью повторяет прототип — Navara. Воздвигнутая же задняя часть вписалась очень гармонично и вкупе с остальным кузовом создает цельный могучий образ.

Мощный капот, длинная прямая крыша с массивным спойлером, широкие стекла с крупными стойками, атлетические «надутые» очертания крыльев и колесных арок, монументальная подножка — все это подчеркивает статус настоящего рамного «вездехода». В стандартной комплектации предлагаются 18-дюймовые легкосплавные диски и резина 255/60 R18.

Корма, естественно, была спроектирована «с нуля». Честно говоря, получилась она довольно примитивной — с большим стеклом, выходящим за рамки багажной двери, широкими угловатыми габаритными огнями и массой пустого, незадействованного пространства. Но, сделаем скидку на внедорожный класс и простим конструкторам отсутствие элегантности.

Салон

Внутри японский производитель ничего изобретать не стал, а просто позаимствовал салон все от того же Nissan Navara. Добавили лишь добротные хромированные вставки, мультимедийную систему с большим экраном, улучшили качество отделочных материалов, сдвинули второй ряд сидений чуть дальше, и для тайской версии модели предложили семиместную модификацию.

Симметричная центральная панель сделана очень современно и стильно. Качество ее исполнения не вызывает вопросов. Элегантная центральная консоль включает в себя приятно скомпонованный блок управления климатической настройкой и аудиосистемой, а также аккуратно встроенный 7-дюймовый цветной сенсорный экран мультимедийного комплекса.

Мультифункциональный трехспицевый руль оснащен основными кнопками-помощниками и подогревом в богатых комплектациях. Приборная панель довольно красочная, но считыванию данных это не мешает. Аналоговые циферблаты прекрасно оповещают водителя, а, встроенный между ними цветной 3.5-дюймовый бортовой компьютер сообщит дополнительную информацию.

В максимальной версии Ниссан Терра будут включены: кожаный салон, двухзонный климат-контроль, возможность бесключевого доступа, датчики света и дождя, кнопка запуска двигателя, семь подушек безопасности, электропривод регулировок водительского кресла, помощь при спуске и подъеме и многое другое.

Сиденья у внедорожника удобные, выполнены аккуратно и качественно. Места в салоне первым двум рядам более чем достаточно. А спинка пассажирского дивана регулируется настройками и принимает нужное положение.

Самое большое, в прямом смысле этого слова, достоинство у Nissan Terra — необъятный багажник. В пятиместной машине он может вместить в себя до кубометра груза. Его удобная правильная форма добавляет полезного пространства, а если опустить спинки пассажирских кресел, то объем отсека и вовсе удвоится. Только вот ровного пола в этом случае не получится.

Технические характеристики Линейка моторов у Ниссана Терры не балует. Для китайской версии внедорожника предназначен исключительно бензиновый 2,5-литровый атмосферник QR25 с отдачей 184 с. л. и 236 Нм. В комплект к нему можно подобрать шестиступенчатую механику или семиступенчатый «автомат».

Автомобили, изготавливаемые в Таиланде, могут комплектоваться турбодизелем от Навары YD25DDTi с объемом 2,5 литра, мощностью 190 л. с. и 450 Нм. Трансмиссия у него может быть как шестиступенчатая механика, так и семидиапазонный гидротрансформаторный «автомат».

Основой внедорожного потенциала Terra служит стальная, лестничного типа рама. Передняя ось наделена независимой подвеской с поперечными двойными рычагами, ну а задняя — зависимой, это конструкция со спиральными пружинами.

Базовая комплектация имеет только задний привод, но у более богатых модификаций есть жестко подключаемый полный привод (типа Part-time), а также блокировка заднего дифференциала и четыре рабочих режима (2WD, Push, 4H, 4LO). Ниссан Терра способен покорять водные препятствия глубиной до 600 мм. Угол въезда доходит до 32 градусов, а съезда до 27 градусов.

Рулевое управление японской новинки оборудовано гидроусилителем. Тормоза на всех колесах дисковые, спереди вентилируемые. Тормозная система дополнена ABS и EBD. Что в итоге? Nissan Terra закрыл брешь японской компании в классе рамных внедорожников. Приблизительная цена Terra на китайском рынке составляет сейчас (в пересчете по текущему курсу юаня) от 1.7 до 2.5 миллиона рублей.

Получился он довольно неплохо, хотя и простовато снаружи. Зато в плане «вездеходных» свойств, габаритов и стоимости он вполне может побороться за лидирующие позиции в конкурентной борьбе. Россияне явно оценили бы все эти преимущества, если бы компания решилась привезти его к нам.