Ещё
Названа тройка недорогих автомобилей для новичков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа тройка недорогих автомобилей для новичков 

Парламентская газета 38 минут назад
Фото: Парламентская газета
Специалисты Inforeactor составили список автомобилей, которые можно приобрести по доступной цене на вторичном рынке. Недорогие машины могут заинтересовать новичков, которые только осваиваются за рулём.
На первом месте рейтинга FIAT Albea с оцинкованным кузовом. Средняя цена подержанного автомобиля этой марки 2008 года выпуска составляет 148 тысяч рублей.
Вторую строчку занимает Honda Civiс. Машину 1993 года выпуска можно купить за 115 тысяч рублей. «Седан заката девяностых с увесистым спойлером можно купить неоднократно выкрашенным, но крепким и ярким», — говорится в стаье.
Третье место досталось Ford Mondeo. При минимальной стоимости запчастей автомобиль может похвастаться надежностью. Средняя цена машины 2002 года выпука колеблется в районе 150 тысяч рублей.
Парламентская газета: последние новости
Стали известны страны с худшими дорогами Автомобилистов будут штрафовать за отказ остановить машину на таможне У велосипедистов появится преимущество на дороге
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки автомобилей застряли на трассе М-11 без бензина81
Россию начали заливать бензином198
ДПС на трассе «Дон»: обыски, наркотики и взятки на миллион12
Автомобилистов ждет новый штраф
Кого не пустят на Крымский мост1
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости Экономика
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение