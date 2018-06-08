Названа тройка недорогих автомобилей для новичков 

Специалисты Inforeactor составили список автомобилей, которые можно приобрести по доступной цене на вторичном рынке. Недорогие машины могут заинтересовать новичков, которые только осваиваются за рулём.
На первом месте рейтинга FIAT Albea с оцинкованным кузовом. Средняя цена подержанного автомобиля этой марки 2008 года выпуска составляет 148 тысяч рублей.
Вторую строчку занимает Honda Civiс. Машину 1993 года выпуска можно купить за 115 тысяч рублей. «Седан заката девяностых с увесистым спойлером можно купить неоднократно выкрашенным, но крепким и ярким», — говорится в стаье.
Третье место досталось Ford Mondeo. При минимальной стоимости запчастей автомобиль может похвастаться надежностью. Средняя цена машины 2002 года выпука колеблется в районе 150 тысяч рублей.