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General Motors не торопится прощаться с дизельными моторами
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General Motors не торопится прощаться с дизельными моторами 

Quto.ru 2 часа назад
Фото: Quto.ru
Концерн General Motors не согласен с политикой Евросоюза относительно использования дизельных двигателей в ближайшие годы. Если власти ведущих европейских стран высказались против этого, то глава отдела инжиниринга Пьерпаоло Антониоли считает, что у этой технологии определенно есть еще несколько лет.
Несмотря на продажу брендов Opel и Vauxhall французской PSA Group, концерн не ликвидировал свой инжиниринговый центр в Турине. GM стал первым производителем, выпустившим на рынок дизельные версии Chevrolet Silverado и GMC Canyon с сертификатом соответствия Агентства по охране окружающей среды США.
А в январе GM анонсировал появление трехлитровых рядных битурбо-«шестерок», которые запланированы для следующего поколения «Сильверадо».
С его мнением согласна компания Bosch, анонсировавшая систему очистки выхлопных газов, которая сделает дизельные двигатели во много раз чище без особых финансовых затрат и вложений. Видимо, разработкой немецкого производителя и будет пользоваться General Motors.
Эксперты предсказывают, что к 2025 году дизельные автомобили в Европе будут занимать 10-30 процентов рынка, но это зависит от того, как рынок отреагирует на сегодняшний кризис, в котором оказались дизельные силовые установки. Читайте статью на QutoЧитайте также:Hyundai представил огромный кроссовер HDC-2Путин обозначил вектор развития автопрома в РоссииВидео: Сломанная коробка передач не помешала ушлому водителю
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