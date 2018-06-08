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Папарацци опубликовали шпионские снимки Audi A1 Sportback 2019
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Папарацци опубликовали шпионские снимки Audi A1 Sportback 2019 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Очередное поколение самого маленького автомобиля Audi обещают показать уже в ближайшие месяцы.
После обновления верхней части своей линейки с введением таких моделей, как Q8, A8, A7 и A6, Audi теперь готовится обновить свою модель начального уровня.
Усовершенствованный A1 был представлен в более практичном пятидверном варианте кузова, а пока все шпионские снимки показывают только модель Sportback. В последние годы существует большая вероятность того, что производитель будет рассматривать продажи небольших трехдверных автомобилей.
Во второй половине апреля была опубликована последняя серия шпионсих снимков, где запечатлен Шикарный супермини из Ингольштадта. В типичном стиле с четырьмя кольцами не будет значительных отклонений по сравнению с уходящей моделью, которая существует с 2010 года, что делает ее самой старой моделью Audi, продающейся сегодня.
Предстоящий 2019 Audi A1 Sportback покажет значительные улучшения на всех фронтах: от платформы и салона до двигателей.
Ожидается небольшое увеличение размера, но в связи с переходом на универсальную платформу MQB Volkswagen Group. Что обеспечит значительную потерю веса.
Когда он поступит в продажу, новому A1 не придется сталкиваться с такой проблемой, поскольку BMW и Mercedes не конкурируют в этом сегменте.
Действительно, у основной марки BMW нет прямого конкурента, в то время как более дорогие версии VW Polo также играют в одной лиге.
Можно сказать, что в качестве соперника будет рассматриваться лишь Ford Fiesta Vignale, но на самом деле единственным настоящим конкурентом станет Мini.
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