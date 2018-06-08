Acura подготовила к гонке по горам седан, кроссовер и суперкар

Марка Acura , принадлежащий компании Honda , примет участие в престижной американской горной гонке «Пайкс Пик», проходящей в штате Колорадо. На соревнование выставят четыре машины разных моделей: гибридный суперкар NSX, пару седанов TLX и даже кроссовер RDX.

Из четырех «Акур» заводской подготовки, которые поедут в нынешней гонке, самая серьезная — это седан TLX GT. Машину «открытого» класса роднит с серийным седаном только внешность и центральная часть кузова. Полноприводник построен коллективом RealTime Racing, а за руль сядет владелец команды и пилот Питер Каннингем . Все остальные машины гораздо ближе к серийной технике, и подготовлены силами инженеров американского подразделения «Хонды».

Вся передняя часть седана TLX GT собрана на трубчатом подрамнике, конструкция подвесок полностью оригинальная, а мотор V6 3.5 мощностью около 600 лошадиных сил установлен продольно (на серийной машине — поперечно) и соединен с гоночной трансмиссией Xtrac. В прошлом году Каннингем на этой же машине преодолел трассу за 9 минут и 33,797 секунды, одержав победу в классе Open и заняв второе место в абсолютном зачете.

Похожий внешне седан TLX A-Spec с огромным антикрылом и передним сплиттером — это, по сути, серийная машина, двигатель которой форсировали при помощи турбонаддува, а трансмиссию дополнили самоблокирующимся дифференциалом. Мотор V6 3.5 развивает около 500 лошадиных сил. Машину класса Exhibition поведет «в бой» хондовский инженер Ник Робинсон , выступавший на Пайкс Пике уже пять раз.

Acura NSX имеет гораздо больше общего с одноименным серийным суперкаром, поэтому его отнесли к демократичному классу Time Attack 1. Машина сохранила кузов и гибридную силовую установку почти неизменными. Но двигатель V6 3.5 снабдили турбокомпрессорами увеличенной производительности, кузов облегчили, а аэродинамическое оперение дополнили огромным антикрылом и сплиттером под передним бампером. За руль купе сядет еще один хондовский инженер Джеймс Робинсон (брат Ника Робинсона), прежде восемь раз участвовавший в «Пайкс Пике».

Самым странным из троицы гоночных машин будет кроссовер Acura RDX . Мощность двухлитрового мотора подняли при помощи более производительного турбокомпрессора (с 272 до 350 сил), дополнив его системой «мягкого гибрида» с электрическим нагнетателем. Трансмиссия оставлена полностью серийной: это десятиступенчатый «автомат» и очередная эволюция хондовской системы полного привода SH-AWD. Единственное отличие — доработанный софт, подающий больше момента на задние колеса. Кроссовер отнесли к классу Exhibition. А за руль сядет новичок «Пайкс Пика» Джордан Гитар — раллист-любитель и инженер Хонды, отвечающий за тормозные системы.

«Пайкс-Пик» — одно из старейших автосостязаний в мире. Участники «Гонки к облакам» штурмуют 20-километровый серпантин, состоящий из 156 поворотов, который ведет на вершину одноименной горы. Старт обычно дают на высоте 2860 метров над уровнем моря, финиш — на высоте 4300 метров. Сейчас дорога целиком покрыта асфальтом, но еще в девяностые здесь была просто укатанная грунтовка.

Peugeot, С 1916 года здесь отметился целый ряд звезд автоспорта первой величины: трехкратный победитель Indy 500 Бобби Ансер , чемпион Формулы-1 Марио Андретти , легенды ралли Вальтер Рерль, Ари Ватанен и Себастьен Леб. Есть у Пайкс-Пика и свои легенды — например, обладатель рекорда трассы новозеландец Род Миллен или японец Нобухиро «Монстр» Таджима, более двадцати лет выступавший на двухмоторных прототипах Suzuki собственной конструкции. Последние лет тридцать за победу борятся команды с заводской поддержкой: в этой роли здесь побывали коллективы Audi Volkswagen , Suzuki, Toyota и Acura.