Россияне стали больше покупать подержанных минивэнов

Перепродажи минивэнов выросли на 2% за первые четыре месяца 2018 года. Об этом стало известно из материалов исследования «Автостат Инфо».

С января по апрель этого года покупатели в России приобрели 65 088 б/у минивэнов, а годом ранее они купили 63 905 таких авто.

LADA Largus — по-прежнему самая популярная модель на рынке минивэнов с пробегом. За четыре месяца покупатели в РФ купили 6175 подержанных «Ларгусов» (+26,3% к прошлогоднему результату продаж —4890 ед.). На втором месте в сегменте находится модель Nissan Note, объем перепродаж у которой вырос в отчетный период на 12,3% к прошлому году, то есть с 4183 до 4698 ед. авто соотвественно. Ford Fusion стал третим на рынке минивэнов с пробегом. С января по апрель покупатели приобрели 4370 б/у Ford Fusion, на 0,4% меньше, чем годом ранее (4388 ед.)

Opel Zafira и Toyota Ipsum закрывают топ-5 моделей в сегменте минивэнов с пробегом. Перепродажи Opel Zafira выросли на 3% и составили 2357 ед. (против 2290 ед., перепроданных в 2017 году), а перепродажи минивэнов Toyota Ipsum, наоборот, сократились на 13,8%, то есть с 2699 до 2326 ед. авто.

В первой «десятке» рейтинга минивэнов с пробегом много других японских моделей. Топ-10 этого сегмента составили также:

Доля минивэнов в объеме всех проданных б/у легковушек за январь-апрель этого года составила 4,17%.