Шпаргалка для водителей: выбираем автошколу

Шпаргалка для будущих водителей: выбираем автошколу

Несколько лет назад в системе обучения кандидатов в водители произошли серьезные изменения. Ужесточились требования к автошколам, увеличилось количество часов теоретического и практического обучения, стал сложнее экзамен. В теории качество подготовки будущих водителей должно было улучшиться. Так ли это — отдельный вопрос. Для учеников же это означает, что теперь нужно тщательнее подходить к поиску курсов.

Самым досадным препятствием на пути к своим правам может оказаться отсутствие необходимой квалификации у автошколы. Большинство будущих водителей старается выбрать учебное заведение по двум критериям — близость к дому или месту работу. Это понятно: кому захочется ехать на другой конец города ради одного-двух часов учебы несколько раз в неделю? Однако при этом мало кто знает, что представители автошколы обязаны предъявить потенциальному клиенту пакет документов, подтверждающий законность работы. Проверять их наличие не обязательно личным визитом: электронные копии этих бумаг должны быть размещены на сайте школы.

В перечень входят заключение Госавтоинспекции о соответствии учебно-материальной базы, а также действующая лицензия по образовательной деятельности. В случае малейших сомнений последнюю можно проверить в реестре Рособрнадзора . Особое внимание следует обратить на сроки действия обоих документов, а вот юридическое название на бумаге может отличаться от указанного на вывеске.

Большинство будущих водителей вообще не интересуются подобными «мелочами». По их мнению, документы не стоят внимания, ведь водительское удостоверение выдает не автошкола, а ГИБДД. Однако известны реальные случаи, когда выданные ранее права аннулировались после того, как обнаруживались проблемы с документами у учебного заведения. Можно «попасть» и раньше: автоинспекция вправе не допустить до экзамена учеников незаконной автошколы. В этом случае путь остается один — требовать возврата денег за обучение и идти в другую автошколу. Ну, или ждать, когда первая школа уладит свои проблемы (только этого может и не произойти).

Сразу же должна насторожить слишком низкая стоимость курса обучения. Многие «серые» фирмы намеренно занижают цену учебы, привлекая клиентов. Вариантов развития событий может быть два. Либо в процессе обучения будут возникать дополнительные сборы, и итоговая сумма (в лучшем случае!) окажется такой же, как у конкурентов. Либо школа собирается откровенно «кинуть» своих учеников. Учитывая обязательные 54-56 часов вождения и сегодняшнюю стоимость бензина, курс по обучению на категорию В сегодня никак не может стоить дешевле 25 тысяч рублей.

Часто недобросовестные учебные заведения просят отдельно оплатить такие услуги, как подготовка к экзамену или подача машины для сдачи в ГИБДД. Строго говоря, законодательство не запрещает подобную разбивку на оплату, вот только эти опции и так должны быть включены в договор.

Следующим шагом оформления взаимоотношений клиента и учебного заведения становится заключение договора. Он должен соответствовать правилам, указанным в постановлении правительства №706 от 2013 года. Его объектом должно быть предоставление образовательных услуг с указанием точных дат начала и окончания процесса. Никаких «консультаций» или «ускоренных курсов»! Это чревато проблемами при подаче документов в ГИБДД. На сегодня обязательная программа для будущих водителей категории В включает в себя 134 часа теории и 56 часов практики (54 в случае обучения на машине с автоматической коробкой). Проблемы будут ваши: до экзамена вас просто не допустят. Обязательно должна быть прописана конечная стоимость обучения. И, разумеется, на всю сумму легальная автошкола должна предоставить ученику отчетные документы.

Нередки случаи, когда инструктор проводит меньшее количество занятий, но расписаться просит за все, требует оплатить часть суммы наличными без подтверждающих документов и т.п. Идти ли на это — решать вам. В любом случае, стоит почитать отзывы об автошколе и инструкторах в интернете заранее, дабы понимать, с чем вы можете столкнуться.

Кстати, программа автошколы должна в точности совпадать с утвержденной Минобрнауки . Если нет, это повод для жалобы в Роспотребнадзор на нарушение лицензионных правил. Или еще один пункт в пользу отказа от этого учебного заведения.

После окончания курса ученик получает свидетельство установленного образца, а автошкола сообщает, когда группа пойдет на организованную сдачу экзамена в ГАИ. Отметим, что с полученным документом о прохождении обучения будущий водитель может записаться на сдачу и самостоятельно, причем в любом подразделении на территории страны. Результаты теоретического экзамена действуют в течение полугода. В течение этого срока можно предпринять несколько попыток сдать вождение. Однако действуют несколько ограничений: повторный экзамен назначается через семь дней, третий и последующие — с интервалом в месяц.