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В России увеличился ценник на модель Fiat Fullback
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В России увеличился ценник на модель Fiat Fullback 

VanLife 1 час назад
Фото: VanLife
В ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили в России эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» установили, что пикап Fiat Fullback подорожал на 16 — 23 тыс. рублей. Удорожание коснулось автомобилей 2018 года производства во всех комплектациях, кроме топовой. Базовая комплектация пикапа с двигателем 2,4 л (154 л.с.) в паре с МКП теперь доступна за 1 645 тыс. рублей, что на 16 тысяч выше прежней цены. Комплектация Dynamiс+ подорожала на 21 тысячу и предлагается к продаже за 2 320 тыс. рублей. А вот топовая комплектация Dynamiс+ (Xenon) осталась без изменений и стоит 2 352 тыс. рублей. В агентстве отмечают, что все комплектации пикапа оснащаются двигателями объемом 2,4 л (мощностью 154 или 181 л.с.) и имеют полный привод. При этом продажи обновленного Fullback начались в апреле текущего года.
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