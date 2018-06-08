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Полностью рассекречен электрокроссовер Kia Niro
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Полностью рассекречен электрокроссовер Kia Niro 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Корейцы представили полностью электрическую версию вседорожника Niro. Для электрмобиля заявлены сразу две версии, но даже самая доступная из них обеспечивает запас хода без подзарядки до 240 км.
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