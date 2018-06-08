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Бронированный «КУБ» надежно защитит бойцов Росгвардии
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Бронированный «КУБ» надежно защитит бойцов Росгвардии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Поэтому неудивительно, что на «Дне передовых технологий правоохранительных органов-2018», организованном в мае Федеральной службой войск национальной гвардии и Министерством внутренних дел России, среди 60 единиц военной и специальной техники были представлены такие машины.
Кроме уже известного «Федерала» показали специальный автомобиль «КУБ» с бронированными кабиной и функциональным модулем. Транспортное средство имеет защищенный моторный отсек. Установленные топливные баки выполнены пожаровзрывобезопасными.
Броня автомобиля защищает от стрелкового оружия и от осколков гранат.
Длина — 8735 мм, ширина — 2500 мм, высота 3265 мм. Колесная база — 7052 мм.
Мощность двигателя — 169 л.с. Максимальная скорость — 80 км/ч. Вместимость топливных баков — 300 литров. Запас хода по шоссе — 1000 км.
Дорожный просвет — 400 мм, глубина преодолеваемого брода — 1,75 м. Полная масса — 17300 кг. Грузоподъемность — 3100 кг. Автомобиль, в зависимости от поставленных задач, способен перевозить от 16 до 22 человек.
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