Продажи автомобилей Skoda в России в мае выросли на 20% — до 6 тыс. единиц

Skoda в мае увеличила продажи в России на 20%, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат». «Российские дилеры Skoda в мае реализовали 5 тыс. 973 автомобиля — на 20% больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2018 г. продажи чешской марки в нашей стране составили 29 тыс. 195 машин, что на 27% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,2% против 4% годом ранее, согласно данным АЕБ», — говорится в сообщении. Уточняется, что бестселлером марки на российском рынке в мае остается компактный лифтбэк Rapid — на нем остановил свой выбор 2 тыс. 821 покупатель (плюс 17%). Второе место среди моделей Skoda занимает Octavia, чьи продажи составили 2 тыс. 2 единицы (плюс 15%). Внедорожник Skoda Kodiaq также популярен у российских клиентов: реализация модели в мае составила 780 единиц. Реализация флагманской модели Skoda Superb составила 118 машин.