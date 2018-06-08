На конец 2018 года назначен старт выпуска родстера BMW Z4

Как стало известно, в городе Граце (Австрия) автокомпания Magna Steyr начнет производить BMW Z4 ближе к закату текущего года.

Автокомпания BMW не скрывает своих намерений производить обсуждаемую автоновинку и продолжает насыщать интернет просторы тизерами нового родстера.

Как уже ранее сообщалось, автомодель получит в базовом исполнении турбомотор на 180 л.с., а в более мощной версии — на 250 л.с.

В автоновинке также ожидаются приятные сюрпризы в оформлении салона. Появилась информация, что родстер получит цифровую приборную панель.

Как сообщают, официально Z4 сначала покажут летом на спецмероприятии. Мировая же премьера состоится на Парижском мотор-шоу в средине осени.

Руководство Magna Steyr довольно лестно отзывается о партнерстве с BMW Group. По словам руководителя Гюнтера Апфальтера, автокомпания Magna будет и в будущем сотрудничать с баварским автобрендом.