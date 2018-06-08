Brilliance V3 выйдет в продажу уже в июле этого года

Новые автомобили модели Brilliance V3 будут в полной сборке импортировать напрямую из Поднебесной.

В этом году российские дилеры получат новый компактный кроссовер модели Brilliance V3, который на внутреннем рынке Китая появился около трёх лет назад. Под его капотом располагался полуторалитровый мотор объёмом в сто семь лошадиных сил, но этой весной в рамках шанхайского автосалона была показана более мощная версия паркетника с турбированным двигателем мощностью в полторы сотни лошадиных сил.

Ранее предполагалось, что автомобили этой модели будут собирать на заводе в Черкесске, однако в этом году производитель перестал работать с Дервейс, поэтому автомобили будут приходить напрямую из Китая с мотором отдачей в сто семь лошадиных сил. Официальная стоимость авто пока неизвестна, но инсайдеры полагают, что она точно не будет превышать восьмисот тысяч рублей. Продажи китайского компактного кроссовера начнутся в России уже в следующем месяце.